撰文： 孫太一 最後更新日期： 2021-06-29 20:51

美國總統拜登不久前的歐洲之行雖然會見了數十位政客、要員，也與英國、七國集團（G7）、北約、歐盟等達成一些共識，但最受外界矚目的是在行程最後一站瑞士日內瓦與俄羅斯總統普京會晤。在「普拜會」之前，美方對會議的目標是俄美關係「穩定和可預測」，會後又增加了一個詞—「專業性」（professionalism），來肯定會晤雙方的態度。我們看到，普京與拜登對外的表達既無互相攻擊的敵意，也沒有友好的善意，而是高效、務實地處理分歧，或者至少是展現了這樣的訴求。原定四、五個小時的會晤三個小時左右就結束，因為雙方想談的議題都已談到了。這次會晤的象徵意義究竟是否大於實質意義？拜登此行對G7、北約、歐盟，以及俄羅斯與中國之間的關係都產生了什麼樣的影響？

在2020年美國大選前夕，時任美國總統特朗普和拜登分別接受了哥倫比亞廣播公司（CBS）訪談節目《60分鐘》的採訪。在被問及誰是美國最大的敵人時，拜登回答說是俄羅斯，這一來是因為他從政的很長一段時間裏，美蘇冷戰是美國外務的核心；更重要的是特朗普深陷「通俄門」，提及俄羅斯能使拜登顯得立場鮮明，內政上能加分。拜登當時也提到了中國是最大的競爭對手。競爭對手和敵人顯然有很大區別：和你下棋的是競爭對手，抓起棋子往你頭上砸的是敵人。

拜登歐洲之行的主要目的是鞏固與西方盟友的關係。（美聯社）

從當時的回答來看，我們已能了解久經考驗的拜登能很敏感地嗅到政治風向。而當前華府風向在變，中國已愈來愈成為兩黨唯一能達成共識的議題，且拜登清楚認識到美國沒有精力甚至實力與中俄兩個大國同時發生衝突及對抗，所以此次「普拜會」除象徵意義以外，拜登亦嘗試穩住俄羅斯，以便集中精力與中國競爭。普京也樂見其成，所以即使沒有宣布實質性、建設性的雙邊關係進展，對全球態勢，尤其是中、美、俄三邊關係也是有重要意義的。

普京樂見其成 拜登謹小慎微

在「普拜會」之前，普京接受了美國全國廣播公司（NBC）的訪談，表示俄美關係處於近年來的「最低點」。由於拜登是普京會面過的第五位美國總統，他在回答問題時毫不忌諱地對不同的總統進行了比較。普京表示特朗普具有非凡才能，是個多姿多彩的反建制派人物—言下之意就是拜登很平庸、無趣。但他又說拜登與特朗普完全不同，是職業政客，在參議院資歷深厚。

普京表示特朗普具有非凡才能，是個多姿多彩的反建制派人物—言下之意就是拜登很平庸、無趣。（資料圖片）

普京顯然更希望與特朗普打交道，或多或少是認為他更容易被操控，且對俄羅斯及他個人不那麼具有敵意。

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《中美歐俄各有盤算 普拜會之後的多方博弈》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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