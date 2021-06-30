撰文： 王梆 最後更新日期： 2021-06-30 15:23

英國舊時的極右份子，大多是「三青」：鏟青、刺青、憤青。比如電影《這就是英格蘭》（This is England）裏的Shaun，他那圓胖的雀斑臉、走形的喇叭褲、因惶恐而過度傾斜的小肩膀，更使他成為街頭欺凌的完美標靶。然後一群被視為極右份子的狼披着羊皮，在一個骯髒的過街通道裏，憑藉一點廉價友情，便將他俘獲了。

在一些左翼知識精英的眼裏，他們是「一群被極右觀點洗腦、教育程度低下的工人階層和排外份子，沒事就晃着國旗，到處惹是生非」。今天的社交媒體充斥着類似的描述。語氣居高臨下，同時也忽略了一個根本事實：Shaun和他的同伴並不是一開始就墮入激進思想的。

英國老一輩左翼印象中的極右份子，大多是「三青」：鏟青、刺青、憤青，比如電影《這就是英格蘭》的角色。（劇照）

上世紀七、八十年代的英國極右組織並不主張掩耳盜鈴地排外，他們要的是攜帶新納粹風的排外。比如國家前線黨的創始人A.K.Chesterton也是英國法西斯聯盟（BUF）的前黨魁。這個法西斯聯盟早在三十年代就積極反猶、反同、反一切有色人種和少數族裔，其黨旗便是一片豬血色的納粹紅和一道閃電白，外加一圈英國藍。

通過對移民的聲討，國家前線黨在東倫敦和英格蘭北部獲得了不少選民的支持。而這兩個地帶都是英國去工業化的重創之地，大量工人下崗，失業狀況嚴峻，沖着戰後重建而來的英聯邦（原英屬殖民地）移民和後裔，以及歐盟漂來的移民和季節工，便首當其衝，成了替罪羊……

這是一種真切的、對未知的恐懼，其中還摻雜着對異族文化「本能的」厭惡。這種近乎臨界的日常恐懼，以及被它激發的戰鬥激情，對年輕的工人階層來說，無疑是極有吸引力的。

左翼精英以居高臨下的語氣指摘極右支持者，卻忽略了工人階層並不是一開始就墮入激進思想。（路透社）

表面上看，極右翼黨的支持率正在走低。2019年大選，英國國家黨（British National Party）只拿到了510票，相比2017年的4,642票及2010年的563,743票。是傾向極右的人變少了嗎？是，也不是。

一方面，隨着右翼不斷強調納粹黨的國家社會主義屬性，公然在街頭行納粹禮的人確實少了，畢竟，右翼必須和一切形式的「社會主義」割席。另一方面，只要查看英國獨立黨（UKIP）、保守黨中的退歐派或法國極右政客馬林勒龐（Marine Le Pen）的支持率，就不難發現，極右話術正以飛快的速度被主流語境所吸納，其發言人也不再是「三青」一族（繫着Shaun酷愛的那種盡顯街混本色的褲吊帶），而是外表乾淨齊整、能言善辯、出身名校的新保守主義社會精英……（節錄）

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《工人階層向右轉，左翼如何力挽狂瀾？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

271期《香港01》周報精選內容：

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