中俄友好條約高調續期的兩大啟示

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-07-01 15:32

中俄領袖上周一（6月28月）進行視頻會晤，慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》（下稱《友好條約》）簽訂20周年並宣布延期五年，同時將兩國近幾年不斷強調的「雙邊關係業已達到歷史最高水平」寫進聯合聲明。其實條約早在今年2月自動延期，中俄此番高調宣布，先是要反擊早前「普拜會」美國展現出的離間中俄意圖；也是要通過再次強調中俄邊境問題之解，以昭示印度及南海各國，若能合作互信，邊界衝突即有解決之機。

2001年簽訂的《友好條約》是中國與前蘇聯自80年代改善關係以來的最重要文件，確立了「世代友好、永不為敵」的原則，兩國亦以此為基礎快速解決了遺留的領土爭議。

此後，由於北約東擴和2014年克里米亞事件使俄國與西方關係惡化，同時美國戰略重心向中國轉移，應對西方壓力就成為中俄的共同戰略方向。同時，受西方制裁的俄國對中國的經濟依賴度明顯提高（中國佔俄對外貿易份額從2013年的10.3%增至去年的18.3%）。在中國國家主席習近平2019年訪俄後，兩國高層也就頻繁地提到「中俄關係達到歷史最高水平」。

另一方面，拜登上台後，美方緩和對俄關係、離間中俄的意圖漸現：美國5月取消制裁俄德「北溪2號」天然氣管道的一個主要承包商；「普拜會」上，拜登也當面警告普京俄羅斯正在被中國擠壓、中國尋求成為最強軍事力量等等。在此背景之下，中俄此番高調宣示友誼就更具意義。

國家主席習近平2019年11月在巴西金磚峰會上會見俄羅斯總統普京。（新華社）

對西方宣示中俄難被離間

在《友好條約》延期的聯合聲明中，中俄強調彼此互為優先合作夥伴，包括軍事、經濟、能源、科技、人文等多個領域。雙方還不點名地批判美歐種種做法，包括「反對在多邊機構中搞政治對抗」、「反對把人權問題作為干涉主權國家內政的工具」等。這一直是中國推動「以聯合國等機制為主的真多邊主義」對抗「西方小集團主導的偽多邊主義」的主要論點，此次中俄聲明高舉此命題就展現出兩國對國際新秩序的共識。

此外，聯合聲明還點名批評美國退出《中導條約》等重要軍控協定，「對國際和地區安全穩定產生巨大負面影響」，間接反駁了「中國軍事威脅論」，指美國才是不穩定因素。

中俄如此表態，自然顯得拜登政府離間中俄的嘗試相形見絀，也打擊了美國輿論界近來冒頭的「聯俄制華」論。的確，中俄之間存在許多可做文章的分歧。正如《華盛頓郵報》5月一篇《為什麼默認中俄是朋友？》的觀點文章指出，北京「一帶一路」項目在中亞的投入讓視該地為後花園的俄羅斯感到不安、俄羅斯之於中國相對實力不斷下降也讓渴望重現大國榮光的該國精英不適，該文章還認為俄羅斯歷史上從中國攫取的領土將成為兩國關係爆點。

不過，上周的聯合聲明就再次顯示出兩國有意識地管控這些分歧的既有思維，譬如聲明就將中俄協調發展「一帶一路」倡議和俄國主導的「大歐亞夥伴關係」兩者並舉，此外中國主導的「上合組織」和俄國領導的「集體安全組織」在安全領域也合作良好；至於領土問題，聲明更果決指出「中俄徹底解決了歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求」，而中國輿論場對此也不見20年前初簽條約時對領土問題的憤懣情緒。

莫斯科去年6月舉行紀念二戰勝利75周年的紅場閱兵，中國解放軍派出方陣參與。（Getty）

雖然俄國也樂見與美歐關係轉暖以激活經濟，但該國也意識到，美俄過往重重恩怨、歐盟內多個前蘇聯成員國的高度排斥，都註定關係轉圜空間有限，例如法德日前試圖推動俄歐峰會便在激烈反對下無奈作罷；拜登政府暫時取消「北溪2號」部分制裁施也遭到兩黨抗議——冠上「制華」名目的「聯俄」在美國也有重重阻力。西方各國此等政治風向，也進一步鞏固了中俄之誼。

此前，俄羅斯駐美大使6月2 0日返回美國後，次日便迅速向即將離任的中國駐美大使照會「普拜會」內容，早已說明美國離間無果而終的命運，中俄領袖高調延期《友好條約》只是把同一訊息傳遞得更清楚明白而已。

提供解決領土爭議範例

此次中俄對於兩國徹底解決領土爭議的強調，也展現了解決邊境爭議的範例。

由於沙皇俄國在19至20世紀的不斷擴張、蘇聯在二戰時期因抵禦日本而南下，中俄曾存在諸多邊境爭議，一旦雙邊關係惡化就成為巨大安全隱患。1969年中蘇交惡背景下邊境爆發的珍寶島事件甚至引發核戰擔憂。直到80年代中蘇達成修復關係、共同發展的共識，邊界談判才重回正軌，中國承認過往割地條約的既定事實、俄國不再以條約文件以外的自製地圖強行伸張主權，雙方便迅速在1991年和1994年分別確定了東段和西段絕大多數國界，最後趁2001年《友好條約》的東風，以平分的方式解決了俄羅斯此前佔領的黑瞎子島歸屬權問題。

中國國家主席習近平2016年視察黑瞎子島，該島是中俄解決領土爭議的範例。（新華社）

歸根結底，中俄能解決複雜邊界問題，是因為雙方深知邊界摩擦的戰爭隱患，願各退一步聚焦經濟發展，尤其是90年代蘇聯解體後俄羅斯百廢待興、中國則急於突破西方在1989年後制裁以及集中力量發展經濟，因此都不願糾纏過往積怨。解決遺留問題後，中俄關係一路蓬勃發展，民眾也逐漸摒棄歷史前嫌。

如果印度以及越南、菲律賓等南海諸國也與中俄當時那般，擁有以解決爭議、聚焦和平與發展的共識，就能控制不必要的軍備競賽、降低區域擦槍走火風險，也為深化經濟合作創造良好氛圍。

誠然，印度和南海諸國在國際形勢上不如俄國般要面對西方壓力，且其執政者也受制於選舉政治的民情激憤，難放眼長遠利益，更或有吃中西兩家茶禮之意。但有中俄解決爭端的範例在前，或許也能再次提醒多國：中國只主張法理解決領土問題，不持擴張主義思想，而協議蓋棺定論後亦信守承諾以達和平。這一認識或能促使各國減少戰略懷疑，與中國更積極地開展協商。