【科技．未來】於VR測試廣告　如何協助Facebook建立VR王國？

撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-07-02 16:19

科網巨頭Facebook兩周前宣布，將會在其虛擬實境（virtual reality，VR）裝置Oculus內測試投放廣告。此舉反映了Facebook對於VR的未來有何想像和佈局？

Facebook上月已在Oculus的流動應用程式中開始展示廣告。兩周前它再宣布，將會首次測試在Oculus VR眼罩內展示廣告。對此，市場研究機構CCS Insight分析師Leo Gebbie坦言毫不意外：「終究Facebook是建立在廣告收入之上，如果有人期望它的廣告不會擴展到VR，那就有點天真。」

Facebook早前計劃，在VR遊戲《Blaston》內測試展示廣告。廣告會以類似廣告板的形式顯示。（Facebook Blog圖片）

以廣告「自給自足」

Facebook計劃最先在Resolution Games的付費遊戲《Blaston》，以及另外兩個未有具名的應用程式中開始測試展示廣告，預計未來數周展開。開發者能夠從其應用程式中的廣告獲得收入分成，但Facebook並未透露分成比例。

之所以值得注意，在於廣告是在第三方開發商的作品中測試，Facebook希望藉此向第三方合作夥伴顯示廣告能成為開發者盈利的途徑。Facebook直言廣告是正在增長中的VR研發領域其中一個盈利方法，換言之，它希望以廣告收入作為經濟誘因，吸引更多開發者開發VR內容和應用，突破內容匱乏或欠吸引力的困局。Facebook在網誌中解釋：「我們正在尋找新的方式讓開發者賺取收入——這是關鍵一步，以確保我們建造一個能自給自足的平台，支持各種商業模式，從而開啟新類型的內容和受眾，幫助我們繼續令更多人、更容易使用創新的增強實境（augmented reality，AR）或VR硬件。」

虛擬實現「存在感」

對於朱克伯格來說，存在感是VR和AR技術的獨有體驗。他上月初接受科技媒體CNET訪問中解釋：「有別於我們至今使用過的所有其他運算平台和屏幕類型，VR可給你一種存在感，就像你真的與另一個人在一起或身處另一個地方。」例如他認為，相比之下，Zoom的視像會議過程並不深刻或令人滿意：「我發現當我進行了一大堆視像通話後，它們在我腦海中都混成一團，我很難準確記住在哪次通話中說了些什麼，或者很難分清不同的通話，因為它們都沒有真正意義上的空間感。」他認為VR和AR對於Facebook作為社交媒體也別具意義：「這將會令我們重新思考何謂社交體驗。」

Facebook行政總裁朱克伯格看好VR的獨特體驗，正積極建立VR王國。一方面，Facebook旗下Oculus去年推出新VR眼罩Quest 2提升虛擬體驗（圖），另一方面，它希望以廣告模式豐富VR內容。（Facebook Blog）

為此，Facebook近年積極部署研發VR和AR技術。朱克伯格在本月中於法國巴黎舉行的科技會議VivaTech上透露，Facebook現正有10,000名員工從事VR和AR工作。他又在本月初與Bosworth在社交媒體Instagram的「你問我答」（ask me anything）直播中確認，Facebook正在開發一個「實境操作系統」（reality operating system）。

近年，Facebook已收購了Beat Games、BigBox VR等多間VR遊戲公司。朱克伯格指出，雖然VR應用現時仍以遊戲為主，但已經開始看到更多其他應用，社交、創作、職場等的應用潛力愈來愈大，他尤其看好FitXR、Supernatural等運動健身VR應用程式。他在VivaTech上預期：「你可以把它想像成Peloton（健身設備及課程串流供應商），同樣收取月費，不過設備換成了VR。你戴上眼罩後，可以在絕妙的環境中與教練一起上拳擊課或者舞蹈課。」

拿捏廣告與體驗

在Facebook吹噓VR願景的同時，或許是次廣告測試對Facebook更直接的意義，在於廣告版圖的擴張。畢竟，Facebook總收入中有97%以上來自廣告。去年爆發的新冠肺炎疫情再推了數碼廣告一把。Facebook本年首季廣告收入也比去年同期增加46%至254億美元。Facebook每個廣告的平均價格和廣告投放量均有所增加。

市場調查機構Ampere Analysis遊戲研究總監Piers Harding-Rolls提醒，需要謹慎平衡廣告和用戶體驗。Facebook現時仍然在摸索VR內廣告的最終形態，例如在哪裏展示、展示的形式、最適合展示廣告的VR內容類別等種種問題。其網誌又聲稱：「目前正投資研究『不顯眼的廣告』，作為開發者建立業務的一種新方式——雖然我們還未準備好測試它們，但我們也在探索VR獨有的新廣告格式。」

至少，《Blaston》的玩家很快就已經向Facebook表達了他們對廣告的抗拒。Facebook是次VR廣告測試公布後，《Blaston》在自家網上商店及遊戲平台Steam上遭受大量負評留言。《Blaston》在Facebook的宣布測試廣告不足一周後「跳船」。它在Twitter宣布，它們「並非最適合這類廣告測試」的遊戲。其開發商Resolution Games正探討可否以另一免費捕魚遊戲《Bait!》作為替代。

（節錄）

繼續閱讀：【科技．未來】當Facebook主導發展 VR將成反壟斷下一個戰場？

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《Facebook VR測試廣告 媒體巨獸還會更巨》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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