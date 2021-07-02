【科技．未來】當Facebook主導發展　VR將成反壟斷下一個戰場？

撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-07-02 16:19

科網巨頭Facebook兩周前宣布，將會在其虛擬實境（virtual reality，VR）裝置Oculus內測試投放廣告。其數碼廣告版圖會否更加無遠弗屆？考慮到Facebook定向廣告在保護數據私隱方面的往績，反壟斷監管機構有準備在VR方面規管科技巨頭嗎？

承接上文：【科技．未來】於VR測試廣告 如何協助Facebook建立VR王國？

Facebook早前計劃在VR遊戲《Blaston》內測試展示廣告，並強調會尊重用戶數據私隱。（Facebook Blog圖片）

Facebook最終會如何在VR中展示廣告，影響的不只是消費者體驗，更可能牽涉它展示定向廣告（targeted ads）時收集和使用數據的手法。這值得憂慮，除了因為考慮到Facebook過去保障用戶數據私隱的往績，也因為能夠從VR收集到的數據可能比在社交媒體上的更加敏感。

就是次VR廣告測試，Facebook在網誌中強調將遵循公司「以人為本」的廣告原則。用戶有權隱藏某廣告或完全隱藏某廣告商的廣告，也可以了解廣告展示詳情。Facebook聲稱會持續聽取用戶對廣告的反應。Facebook也重申不會使用某些數據來投放定向廣告。例如它澄清用戶身高、體重、性別等資訊只會在VR裝備中處理和儲存，不會傳送到Facebook的伺服器，因而不會被用於廣告；用戶戴上眼罩後的頭部及身體移動數據、使用Messenger和Parties等應用程式時與其他用戶的對話內容，又或是以聲音指令操控VR眼罩時的內容，也不會用於廣告。Facebook的VR廣告會否遵守這些承諾，或者消費者願不願意相信Facebook，都是往後有待觀察之處。

在反科技巨頭壟斷浪潮下，隨着Facebook主導VR市場，它往後也可能面對另一波監管機構調查。圖為去年7月，Facebook行政總裁朱克伯格出席國會反壟斷聽證會。（Getty Images）

此外，正當反科技巨頭壟斷已經成為歐、美監管機構的重要使命，恐怕VR廣告將會成為下一個反壟斷戰場。美國民主黨眾議員Pramila Jayapal批評Facebook長期採取「抄襲、收購、扼殺」的策略打壓競爭對手。去年底，有初創公司指控Facebook在VR方面也有類似做法打壓對手。例如據《彭博》報道，健身初創公司YUR在2019年4月推出了一個可用於Oculus的遊戲、用來追蹤運動指標的應用程式，創辧人Cix Liv聲稱程式滿足Facebook的安全、私隱和表現要求，但多月來一直無法在Oculus商店上架。同年10月，Facebook推出自己的健康指標追蹤功能Oculus Move。Liv質疑Facebook的VR平台藉打壓對手來推廣自家產品，收集和掌握更多用戶數據，「比任何公司都知道更多關於你的事，來控制廣告的未來。」

再者，雖然微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等已發表或正在研發VR和AR平台及裝置，不能說Facebook未來沒可能面對激烈競爭，但現時Facebook已經在VR市場中佔一定的領先地位。據遊戲平台Steam調查，截至本年5月，Oculus Quest 2在電腦VR市場中已佔29.33%；若連同品牌其他VR型號RIFT S和RIFT，Oculus在這市場合共佔比逾54%。據行業分析公司Counterpoint統計，在延伸實境（extended reality，XR；即VR、AR加上混合實境，MR）市場，去年Oculus佔比53.5%，大幅拋離第二位的Sony（11.9%）。

現時，Facebook在VR裝置銷量大幅領先競爭對手。（香港01製圖）

當Facebook被質疑壟斷社交媒體，涉足VR市場只會讓其坐大勢力。除了上述數據以外，一些Oculus VR用戶已感受到Facebook的「霸道」。去年Oculus Quest 2推出後，用家需要用Facebook帳戶登入，不能獨立使用Oculus帳戶；更有用戶發現，若刪除Facebook帳戶，會連帶刪除Oculus帳戶，已購買的遊戲及遊戲內的進度也會隨之消失。

Facebook這種做法及其角色已引起監管機構的注意。德國去年針對「跨越市場的生態系統—經濟實力幾乎不可挑戰地位」的企業，更新了競爭法例。去年12月，德國聯邦反壟斷辦公室（Bundeskartellamt）宣布，將就Facebook與Oculus之間的整合情況展開調查。其主席Andreas Mundt質疑：「Facebook以這種方式將VR產品與集團的社交媒體連結，可能構成違法的濫用支配地位行為。我們打算研究這種配搭安排是否，及在多大程度上影響這兩個業界裏的競爭。」

上文節錄自第271期《香港01》周報（2021年6月28日）《Facebook VR測試廣告 媒體巨獸還會更巨》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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