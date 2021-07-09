撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-09 21:00

《突襲安全區》在今屆奧斯卡競逐最佳國際電影，這是近年難得描繪戰事與種族滅絕的佳作。故事以波斯尼亞戰爭（Bosnian War）為背景，斯雷布雷尼察大屠殺（Srebrenica Massacre）作重心，電影沒有任何征戰殺戮場面，卻深刻揭示戰事下平民百姓的無助與厄困。

《突襲安全區》是一齣出色的戰爭片，為觀眾帶來傳統戰爭片以外的全新認知。（電影劇照）

7月11日是斯雷布雷尼察大屠殺的悼念日子，今年已踏入第二十六周年。國際刑事法庭將這場屠殺定性為種族滅絕，約8,000名平民無辜犧牲，可惜至今仍有許多涉案人士未被追究責任，社會上仍有聲音堅持尋求公義，電影《突襲安全區》平實道盡這場大屠殺背後的平民故事。

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電影充斥各式謊話：塞族將軍既麻木不仁，聯合國亦怯懦無能，甚至擔任翻譯的主角都不乏虛假言詞。戰場上盡是美麗的謊言，平民的「去與留」其實沒有選擇可言。電影揭櫫一場慘痛的大屠殺回憶，而直面歷史，反思善惡，正是國家與人生的重要課題。《突襲安全區》道盡大國博弈下難民之苦與戰爭之惡，見證眾生面對戰事與政權的恐懼與絕望。

《突襲安全區》的主角艾達是一位聯合國翻譯員，遊走於聯合國與難民之間，面對人性的抉擇與掙扎。（電影劇照）

全文請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《《突襲安全區》：揭露戰事之惡 戰場上的美麗謊言》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。