撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-09 21:30

林家棟監製的新作《殺出個黃昏》，劇本醞釀多年，邀得84歲的謝賢脫下墨鏡，飾演孑然一身的退休殺手。謝賢從影逾六十載，後半段演藝生涯不是飾演大佬或老千，就是花天酒地的富豪。林家棟感慨，許多前輩在從影後期的大部份角色都被定型，其實他們的表演可以有更豐富的層次。影壇瑰寶走不出角色定型的框框，其實是香港電影過度商業化後，行業與觀眾的「共業」？

林家棟成功說服謝賢摘下太陽眼鏡，這種破格是如今電影工業需要嗎？一定是。但二十年前就應該有導演去做。電影從業者都在順應觀眾的定勢心理，所以脫下黑超的謝賢才姍姍來遲。可是話說回頭，這真是破格嗎？它只是一種被行業和觀眾慣性塑造出來的「破格」。

林家棟首部監製作品《打擂台》口碑載道，打出漂亮一仗，他監製的新作《殺出個黃昏》或許有當年《打擂台》的影子，可惜表現卻未臻成熟。全片有大量沒有台詞的場景，配上抒情的影像、煽情的音樂；許多場景的處理手法懶惰，思維方式陳舊。

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近年不少香港電影濫用抒情，創作者沿襲幾十年前的電影模式表達人物的喜怒哀樂，情感交流都變成「交貨」。許多年輕導演拍攝首部作品，想為本土電影行業帶來新氣象，可惜不少人仍沉浸在昔日的思考模式，沉潛在過去的影像美學。

《打擂台》是林家棟首部監製作品，2011年贏得金像獎最佳電影，打出漂亮一仗。林家棟監製的新作《殺出個黃昏》或許有當年《打擂台》的影子，表現卻未臻成熟。（《打擂台》劇照）

全文請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《殺出個黃昏》：演員戲路破格 劇本濫情難動人》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。