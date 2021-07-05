周報獨家精選｜消費券淪電子派錢 基因編輯療法成重病者的希望?

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-07-05 19:24

施政思維拖後腿 消費券設計背離本意

由公布那刻起，等了五個月，市民終於可於今日（7月4日）登記領取電子消費券，第一期2,000元金額最快會於8月1日發放。慢長的等待，似乎令人忘記了消費券的本意是在經濟低迷之時刺激市民的消費意慾、務求帶來「乘數效應」，而從政府公布的細節亦可看出，所謂的「電子消費券」只是披着「電子糖」的派錢方案，偏離了消費券的設計本意，根本無法藉增加市民消費振興經濟。到底政府在設計以至推行上出了什麼問題？

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當政府公布消費券的細節後，其最終效果竟與派現金無異，實有「兩頭不到岸」之感。（資料圖片／羅君豪攝）

小鵬汽車赴港上市 最像Tesla的中國本土汽車品牌

「智能電動車第一股」小鵬汽車預計在本周三（7月7日）正式在本港掛牌交易，股票代碼為「9868」。小鵬汽車無論價錢還是技術均是Tesla在內地的直接競爭對手，雙方更曾陷入一場關於知識產權的口水戰，雖然最終和解收場，但隨着Tesla今年在中國市場陷入「剎車門」等負面事件之後，相信兩間車企之間的競爭只會愈加激烈。此外，小鵬汽車的重要股東更有小米、阿里巴巴等，實力不容小覤，隨着其在港掛牌，想必跟Tesla會有新一輪龍爭虎鬥 ……

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小鵬P7定價23萬至27萬人民幣，直接對撼Tesla Model3。（路透社）

患者體內編輯效果顯著 基因編輯療法時代來臨？

基因編輯技術（gene editing）早已出現，但近日迎來突破。一名患有致命遺傳病的男子在接受基因編輯治療測試後，病情顯著好轉且未有發現嚴重副作用。基因編輯這種具有顛覆潛力的未來科技，連「女股神」Cathie Wood也垂青，只因這種技術有可能顛覆的遠不只是遺傳病的治療。

然而，基因編輯技術想要成為普及的醫療手段，尚有成本、有效時期及未知副作用等疑問需要克服……

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基因編輯治療有極大醫學潛力。（Getty Images）

焦點人物

29名「七一勳章」獲得者：默默奉獻的平凡英雄

總書記兼國家主席習近平在中共「七一勳章」頒授儀式上，為29名獲得者頒授勳章。習近平表示，「七一勳章」獲得者都「來自人民、植根人民，是立足本職、默默奉獻的平凡英雄」。而除了多數的「工農兵」之外，還有不少各行各業基層一線的工作者或傑出人物。中共此舉顯然是想借此表達自己作為一個社會主義政黨的「初心」。

相較中共「七一勳章」的「平民取向」，香港政府7月1日的授勳名單則帶有濃厚的上層權貴色彩，多為政界和商界精英……

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29名「七一勳章」獲得者中，大多數來自「工農兵」領域，有着強列的平民取向。（新華社）

《大戰略》 以冷戰思維理解歷史的美軍教科書

《大戰略》（On Grand Strategy）是由美國耶魯大學軍事與海軍歷史教授蓋迪斯（John Lewis Gaddis）所撰寫，堪稱美軍的標準教科書。蓋迪斯一直在戰略上提倡的「先發制人式戰爭」（pre-emptive war）甚至直接影響喬治布殊政府的決策。

本書並非只關軍事，對了解美國的戰略思維不無重要意義。只是，作者縷述眾多史例以古鑑今，卻為了說明自己主觀想講的論點，不時扭曲歷史脈絡去配合，結果有時會令讀者對一些問題產生偏離歷史的認知，出現不少意識形態上的偏見……

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美國今年宣布自被稱為「帝國墳場」的阿富汗撤兵，留下一堆爛攤子。

以上上文節錄自第272期《香港01》周報（2021年7月5日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。