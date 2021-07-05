焦點人物｜29名「七一勳章」獲得者：默默奉獻的平凡英雄

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-07-05 16:13

中共總書記習近平在中共「七一勳章」頒授儀式上，為29名獲得者頒授勳章。習近平表示，「七一勳章」獲得者都「來自人民、植根人民，是立足本職、默默奉獻的平凡英雄」。而除了多數的「工農兵」之外，還有不少各行各業基層一線的工作者或傑出人物。中共此舉顯然是想借此表達自己作為一個社會主義政黨的「初心」。 相較中共「七一勳章」的「平民取向」，香港政府7月1日的授勳名單則帶有濃厚的上層權貴色彩，多為政界和商界精英……

這些都是平民老百姓，然而他們一生人都競競業業地認真過活，憑自己的雙手，同汗水與努力貢獻國家。（新華社）

中共「七一勳章」頒授儀式上，得獎者包括被譽為焊接領域的「鋼鐵俠」的艾愛國，他做了五十多年焊工，曾有600多名徒弟；又有治沙造林四十多年的農民石光銀，帶領群眾植樹種草已治理19.5萬畝，在陝西省的毛烏素沙地南緣築起了一條長63公里、寬六公里的綠色屏障；另外還有創辦內地第一所全免費女子高中的張桂梅，幫助1,800多名山區的貧困女孩從這裏走進大學……

反觀早前本港授勳，得獎者多為政商界精英，七名大紫荊勳章得獎者，終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、新民黨主席葉劉淑儀、行政會成員周松崗、全國政協常委蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端，以及港區人大代表陳振彬，幾乎全為政界要人，與中共「七一勳章」得獎者形成強烈對比，到底是什麼因素及政治環境導致如此大的落差？當中所彰顯的價值觀又是什麼？

詳細分析請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《29名「七一勳章」獲得者：默默奉獻的平凡英雄》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。