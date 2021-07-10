大戰略．書評｜以冷戰思維理解歷史的美軍教科書

撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-10 13:00

美國歷史學家、普立茲傳記文學獎得主蓋迪斯（John Lewis Gaddis）在美國海軍戰爭學院及耶魯大學開過兩門課，分別是「戰略與政策」及「大戰略」。他的學生中既有海軍將校，又有陸軍將校，因此其課堂又被稱為「政策制定者的誕生地」。

在現實中，蓋迪斯的思想也對美國戰略部署有很大影響力。小布殊政府當年發動伊拉克戰爭，某程度也是受其提倡的「先發制人式戰爭」（pre-emptive war）戰略所影響。不過，從事後來看，美軍在伊拉克根本找不到所謂的大殺傷力武器，經年的戰事更令美國耗費巨大，蓋迪斯理論也因此備受詬病。

《大戰略》；作者：約翰．路易斯．蓋迪斯（John Lewis Gaddis）；譯者：尤采菲；出版：聯經出版；出版日期：2020年12月

2018年，蓋迪斯將他的教學大綱集結成《大戰略》一書，以饗讀者。這本堪稱「美軍標準教科書」的著作不只是一本關於軍事的書，還是一本宏觀地了解政治、經濟，乃至軍事全面發展的書。在中美全面角力的當下，閱讀這本《大戰略》，對了解美國的戰略思維不無重要意義。

《香港01》周報嘗試解讀該書內容，拆解過去長期主導美國戰略部署的思維，並指出當中存在的時代局限。

全文請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《以冷戰思維理解歷史的美軍教科書》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。