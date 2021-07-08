訪問台灣老、中、青 如何看中共百年？

撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-08 19:55

時值中共建黨百年之際，《香港01》訪問多位老中青世代台灣人，試圖了解台灣不同世代如何看待中共？對中共建黨百年對台灣的影響又有何認知？由於在大陸的台灣人同樣有百萬之眾，且身在大陸也會與身在台灣的親朋好友有不同說法，因此本文分成兩部份闡述。

在台台人：雖有微詞，但認可大陸治理能力

此次訪問了近十位在台居住的20至35歲台灣青年，政治光譜從淺藍到深綠都有，大多數都有短期赴陸旅遊、出差的經驗。談到對於中共的印象，大多數受訪青年都怎麼回應？如果排除兩岸統獨問題，受訪的台灣青年們大多對中共的治理能力又怎麼看？

如果排除兩岸統獨問題，受訪的台灣青年們大多對中共的治理能力又怎麼看？（資料圖片）

相較於年輕一代，此次亦訪問了35歲至50歲區間的台灣中生代，皆短期去過大陸。他們好幾位都表示，對中共的印象就是「不自由」。最後，在不同教育背景下成長的50歲以上世代則對中共有所反思。一位短期去過大陸的70歲受訪者分享年輕時接受反共教育，其後真實認識到中共後的一些反省……

長期在京滬生活的台灣人自認「無特別強烈政治傾向」，普遍對「為何老百姓認可共產黨」非常有感，非常能理解。（資料圖片）

在陸台人：大陸制度優越，人民擁護發自內心

另一方面，記者採訪了長期在京滬生活的台灣人，他們自認「無特別強烈政治傾向」，普遍對「為何老百姓認可共產黨」非常有感，非常能理解。一名2011年後陸續居於北京、上海的教育業者表示與一名2008年後定居上海的「台幹」（到大陸從事管理崗位工作的台灣人）分享了自己的看法……

足本訪問內容請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《台灣人看中共百年： 認可治理能力》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。