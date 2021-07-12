周報獨家精選｜香港如何正確認識中共？ 滴滴美國上市為何惹禍？

撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-12 07:01

放低偏見打破鴻溝 香港如何正確認識中共

2019年「反修例風波」過後，中央治港工作比以往更加積極、主動。儘管不少港人悲觀以待，但以往的「重兩制」而「輕一國」的認知，已無法於今天實踐「一國兩制」。港人重新認識「一國兩制」的關鍵，就是重新理解「一國」的執政黨即中國共產黨之於國家和香港的存在意義。

為何大部分港人會把中共視為洪水猛獸？香港01訪問了三位專家，分析香港應如何重新認識中共……

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中國共產黨在內地和香港的形象，就像兩種「平行時空」。為何會產生如此大的落差?（資料圖片／羅國輝攝）

劏房租管法案錯漏繁多 遠不止空窗期一項

運房局局長陳帆上周二表示，政府會向立法會提交法案落實劏房租務管制，法案如在本立法年度內通過，最快可於今年底或明年初實施。陳帆指出，現時租務管制框架，可以達致為劏房租客提供合理保障的政策目標，避免他們被業主濫收水電費、續租時被任意加租等。可是細閱《條例草案》內容，仍能見到不少有待改善的地方……

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陳帆（中）在記者會上表示租務管制框架可為劏房租客提供合理保障。（盧翊銘攝）

「探索兩制台灣方案」到「解決台灣問題」 兩岸統一箭在弦上

中國國家主席習近平在北京天安門的「七一」講話裏，展現對台說法的強硬之處。「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」他還表示，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」大陸領導層以至民心對於兩岸統一的決心已經比以往都更加真實和迫切。那麼，為何會說2049年是兩岸統一的最後限期？

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在中共所推進的統一進程裏，「時」與「勢」都在大陸一邊。（路透社）

滴滴事件改寫IPO遊戲規則 中概股迎來監管風暴

近年受中美博弈升溫影響，不少中概股選擇來港作首次公開招股（IPO），今年便有快手、Bilibili、小鵬汽車等等。然而，中國網約車巨頭滴滴出行（DIDI）卻在6月30日於美國紐約交易所低調掛牌。此舉不足48小時後，滴滴即迎來中國監管部門的三連擊，更可能面對比阿里巴巴反壟斷案182億元人民幣罰金更高的代價。滴滴這次的舉動引發內地監管部門震怒，歸根究底，可說是因為「先斬後奏」這四個字……

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滴滴出行6月30日於美國紐約交易所低調掛牌，引發內地監管部門震怒。（視覺中國）

反壟斷攻防戰Facebook先勝一仗 上世紀的劍難斬今天科技巨頭

「反壟斷之風」由去年起一直熾熱，各地政府紛紛向企業出擊。其中，中國電子商務巨頭阿里巴巴被裁定違反《反壟斷法》，遭罰款182億元人民幣。另一邊廂，美國科網巨企Facebook亦遭美國聯邦貿易委員會（FTC）提出反壟斷訴訟。然而，Facebook上月底卻先勝一仗，獲法院駁回壟斷指控。

令人摸不著頭腦的是， FTC調查報告曾認定「Facebook在社交網絡市場中有壟斷力量」，那為何法院最終會「放生」Facebook？

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去年7月底，朱克伯格出席眾議院司法委員會聽證回應壟斷市場的質詢。（Getty Images）

以上上文節錄自第273期《香港01》周報（2021年7月12日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。