整筆撥款制度「病根」未解　社工、受助人續成輸家

撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-12 20:14

資助社福機構的整筆撥款津助制度在2001年推行，原意是希望取代昔日實報實銷制度，讓社會服務機構可以靈活調配人手和資源，同時方便政府為撥款額做好預算，控制開支。但制度推行逾二十年，卻造成機構出現「肥上瘦下」、「同工不同酬」、資深社工不斷流失的情況，備受業界詬病。政府為此於2017年11月成立「優化整筆撥款津助制度檢討專責小組」（下稱「專責小組」），歷時四年，開了14次會議後，檢討報告終於在上周一（7月5日）發表。

林鄭月娥（右）出任社署署長期間，主力推行整筆撥款。（警務處圖片）

專責小組針對整筆撥款津助制度提出了30項建議，包括有系統地檢視人手編制；提高員工薪酬制度的透明度，包括披露最高三層管理人員的薪酬；以及公開各常設職位的薪酬架構和起薪點等。

表面上，專責小組的建議林林種種，公布機構財政、職級薪酬和職位資料等資訊透明的要求也比「暗箱操作」來得好，然而，《香港01》記者過去一周細閱報告內容，發現相關建議根本未觸及最核心的制度缺陷，只能算是小修小補，甚至連優化也談不上；若現行撥款計算方法不改變，前線社福員工及服務受助者將成最大輸家。

詳細分析請閱讀第273期《香港01》電子周報（2021年7月12日）《整筆撥款制「病根」未解 社工、受助人續成輸家》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。