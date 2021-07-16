最年輕聯邦貿易委員會主席上場　美國反壟斷改革勢在必行？

上月底，美國地方法院駁回了聯邦貿易委員會（FTC）及48個地方政府對Facebook的壟斷市場指控，令後者在這場反壟斷攻防戰中先勝一仗。對於這一結果，不少人都感到失望。法律顧問公司Econ One的反壟斷經濟學家Hal Singer便批評判決「有點荒謬」：「如果Facebook都沒有壟斷力量，就沒有人有。」



因此，不少反壟斷人士認為，是次裁決無疑反映反壟斷法不合時宜，而這一觀點其實也得到了民主共和兩黨一定程度的支持。共和黨眾議員Ken Buck在Twitter上呼籲：「FTC與Facebook一案的發展顯示，迫切需要就反壟斷進行改革。」而參議院司法機構反壟斷小組委員會主席、民主黨員Amy Klobuchar也同意：「我們迫切需要把反壟斷法『年輕化』，才能夠應對現代數碼經濟的挑戰。」

7月9日，拜登正式任命Lina Khan為美國聯邦貿易委員會主席。（Getty Images）

另一邊廂，美國總統拜登上月任命年僅32歲的反壟斷學者Lina Khan為新任FTC主席，似乎也意有所指。Lina Khan還是耶魯大學學生時，就因發表了《亞馬遜的反壟斷悖論》論文而成名；她長期批評大型科技公司的壟斷行為，亞馬遜和Facebook等科企便在新的任命宣布後，紛紛要求這名新主席迴避相關的反壟斷調查。到底她的上場會給現有的壟斷法律框架帶來什麼挑戰？美國政界的這些動作，又將如何影響這些數碼巨頭？

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