下一步瞄準流感與癌症　mRNA技術開啟疫苗新時代

一場新冠肺炎疫情，令本來名不經傳的疫苗研發商莫德納（Moderna）和BioNTech，以及其採用的信使核糖核酸（mRNA）疫苗技術成為升斗市民都聽過的名字。



去年1月11日中國科學家公布了新冠病毒的基因序列後，美國莫德納在48小時後就已設計出疫苗；德國BioNTech在同月25日也設計了十款新冠疫苗。mRNA疫苗這種快速研製的優點，在新冠疫情下表露無遺，更重要的是，這一反應速度並沒有以效力為代價。研究表明，輝瑞/BioNTech和莫德納疫苗的有效率（efficacy）分別為91.3%和超過90%，高於其他已面世的新冠疫苗。

Moderna希望未來能研製出組合疫苗，一劑涵蓋多種呼吸道疾病。圖為Moderna的新冠肺炎疫苗。（路透社）

隨着輝瑞/BioNTech和莫德納的mRNA新冠疫苗在去年12月中獲美國食品和藥物管理局（FDA）核准緊急使用，三者的股價一路飆升，尤其是BioNTech和莫德納，年初至今（截至7月22日）分別上升202.8%和209.3%，漲幅驚人。市場之所以如此看好這三家公司的前景，一方面當然是因為疫情仍未結束，全球對新冠疫苗的需求仍在上升；另一方面更是因為mRNA技術的應用潛力不僅限於預防新冠肺炎......

詳細分析請閱讀刊登於2021年7月19日出版的第274期《香港01》電子周報《下一步瞄準流感與癌症 mRNA疫苗革命揭開帷幕》。你亦可按此試閱周報電子刊，閱讀更多深度報道。