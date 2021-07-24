剛剛結束的春季日劇，有一部續集讓劇迷苦等多年——那是考生與家長都深感共鳴、談升學應試制度的《龍櫻2》。回溯2005年，《龍櫻》講述曾當暴走族的櫻木老師帶領一班成績參差的高中生考取知名學府——東京大學（東大）。睽違十六年，櫻木老師打算再次締造升學奇蹟。



《奇蹟補習社》就像一齣補習班廣告片，但對那些沒有機會接觸補習天王的基層學生而言，他們的夢想該如何實現？（電影劇照）

《考試也能青春勵志？》一文綜論多齣與升學考試有關的日本電影及劇集，剖析教育制度的殘酷真相。日本人常說政界早被東大的畢業生把持，考進精英初中、高中只是起步點。在高等教育迅速擴張、學歷不斷貶值的社會，只有通過魔鬼特訓和掌握應試策略才能躋身知名學府、投身一流企業。

可是，學生在教育資源上出現嚴重的不平等。電影《奇蹟補習社》幾乎是一部補習班「廣告片」：外表叛逆、成績差劣的高中女生在補習名師的指導下，竟考取了私立名牌學府慶應義塾大學。關於考試升學的青春勵志片，雖然都談及通過考試改變命運，卻甚少挑戰傳統的社會規範。正如文中討論，當公立教育無法幫助基層學生實現階層流動，過於依賴私立教育資源的系統，必然會惡化家庭背景帶來的不平等，從而造成階層固化。

第274期《香港01》電子周報《考試也能青春勵志？》探討日本當下「世襲貧窮」的不公現象與升學制度的殘酷真相。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。