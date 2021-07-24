公務員學院可怎樣辦？從新加坡的歷史經驗看

上周五（７月23日），立法會人事編制小組委員會就設立公務員學院一事繼續討論。早在2017年發表的施政報告，特首林鄭月娥已提出設立公務員學院，以提升政府作為「服務提供者」、「監管者」、「促成者」和「推廣者」的角色。從2019年11月起，政府成立公務員培訓諮詢委員會，其中已設立四個工作小組，分別檢視對公務員在國家事務和《基本法》、領導才能、創新及科技應用、國際協作四個範疇的培訓。到今年，前政務司司長張建宗、公務員事務局局長聶德權都先後表示未來公務員團隊的培訓重點將會是以「加強公務員隊伍對國家事務和香港特別行政區憲制秩序的認識」為方向。由此可見，未來特區政府將不遺餘力地改革公務員體系，務求配合「新香港」的需要。



早於1971年，新加坡政府便成立了「公務員培訓學院」；至1993年，成立「公共服務學院」，並進一步在2001年將其提升為法定機構。事實上，新加坡人民行動黨在1959年勝出大選後，便意識到隨着新加坡從英國殖民地變為獨立國家，公務員體系的角色亦需要改變。

對於新加坡公務員系統的認知，很多港人一直以來都流於「新加坡的公務員是高效率、廉潔的」的印象。究竟同樣作為曾受英國殖民統治的新加坡，其公務員系統經歷了怎樣的改革，才造就了今日引以為傲的公務員團隊，而當中又有哪些方面值得香港學習？

特首林鄭月娥（前左三）2017年曾訪問新加坡公共服務學院。(政府新聞處圖片)

滿足國家獨立的需要

1959年5月，新加坡人民行動黨從英國手上取得全面自治權，並且贏得首次大選，但在他們眼前卻只是一個滿目瘡痍的戰後城市。當時，新加坡經濟社會處於發展道路上的十字路口。國內生產總值僅為21億新元，人均國內生產總值亦只有1,306新元。在新加坡當時150萬的人口中，每1,000名嬰兒就有36名因疾病或種種原因而夭折，而識字率亦低於六成，每一千人口便有一半以上未曾接受過教育。這個城市既沒有豐富的天然資源，大部份的必需品都還需要依賴入口。李光耀所領導的人民行動黨面對的，就是如何在艱難的戰後、去殖民化的環境中，依賴原有的殖民地官僚體系，完成國家建設的計劃（state-building task）。

而要實踐新加坡國家建設的計劃，首要難題正正是官僚體系的配合。李光耀政府繼承的是一個仍然以英國外籍官員及在英國訓練的華人官員為主體的官僚系統，故其執政初期經常感受到官僚體系的不協調。尤其在上層的公務員眼中，人民行動黨代表着「反英」、「極左」及「反對殖民地官僚」等的政治風潮。同時，人民行動黨的高層官員亦深感與官僚體系格格不入，他們批評官僚系統停留在機械化地執行指令，未能有效地實現政策目標，並且回應民眾需要。

在這種背景下，人民行動黨高層遂認為有必要令官僚系體更有效地適應新加坡的政治環境（political milieu），乃在1959年8月15日成立了政治研習中心，並由首任財政部部長吳慶瑞負責有關訓練和改造。中心課程以改造官僚思維為方向，透過一系列的演講課、問答教授中西關係史、政治經濟理論及共產黨策略等內容，務求實現「從殖民地官僚系統過渡到革命性時代下的官僚體系」的目標。後來政治研習中心更出版刊物《Bakti》，邀請人民行動黨高層官員就建國方略、政策方針等議題輪流發表文章。這個政治研習中心運作一直至1969年8月新加坡脫離馬來西亞聯邦後，期間有關公務員的改造從未中斷。

加強對上層公務員的培訓

隨着新加坡從英國殖民地體系及馬來西亞聯邦蛻變成獨立的民主國家，並從發展中的經濟體系過渡至今日亞洲首屈一指的政治經濟金融中心，有關公務員系統的訓練和改造亦配合新的經濟政治環境作出調整。獨立後的新加坡，公務員體制仍然維持精英政務官階層與行政官僚雙軌的發展方向。尤其是精英的政務官員，大多數是獲取政府獎學金在國內或海外知名學府升學的一代，大多數都在完成碩士、博士訓練後加入政務體系，出任政務助理，並在幾年內晉升成為政府各部門的管理層，情況類似香港的政務官。然而，由於有關精英政務官階層的晉升和運作累月經年，新加坡公務員系統亦漸漸出現僵化情況，令他們對社會脈搏開始失去敏銳觸覺。前總統王鼎昌就曾批評部份公務員缺乏政治敏感度，平白使得有利民生的措施變成了擾民政策。

香港的公務員要如何改造，才能適應新香港的需要？（潘思穎攝）

有見及此，新加坡政府從上世紀九十年代起更注重對上層公務員的培訓。1993年，新加坡政府成立「公共服務學院」，為政務官員制定了三類適合其政務發展的課程培訓：第一類的基礎課程以剛留洋海外或初級的政務官員為主要對象，培訓以裝備初級政務官員有關政府架構、人事管理、溝通技巧及東盟各國經驗等知識為主；第二類的高級管理課程以具潛質的中年政務級官員為主，課程集中在不同政策的個案研究，尤其是分析新加坡獨有的政策原則，以及培養政務團隊的團隊精神，亦更重視官員對地區及環球事務的認識和理解；第三類的領袖行政課程則更集中訓練具潛質晉升至最頂層的政務官員，課程除一般政策個案研究，亦更重視回顧及思考未來的新加坡發展方向。

為改革調整培訓內容

另一方面，新公共管理思維的興起也影響到新加坡公務員的培訓發展，令其轉向以目標為主的方向發展，特別是重視「發展願景」的協調，透過培訓達致改革的成果。有關公務員體系的改造更集中於不同部門、公營機構管理層和政治任命官員的合作，培養成高效的管治團隊，集體且有意識地思考國家面對的困難、挑戰、機遇和方向。2001年，新加坡國會通過有關提升「公共服務學院」為自負盈虧的法定機構。其使命亦過渡成為更主動發掘、推動、改革新加坡公營機構發展的培訓機構。現時，新加坡公共服務學院提供超過450門不同的管理課程，並且不但作為公務員體系的教學培訓機構，更積極從事有關新加坡公共行政改革的研究。

正如新加坡公務員體系的訓練和改造，「新香港」自然同樣需要一個「新的公務員系統」。當局除了預計明年首季委任合適人選擔任公務員學院院長一職外，聶德權上周在立法會人事編制小組委員會亦指出，有意為公務員團隊在入職、升至首長級等不同階段設立培訓要求及考核。不過具體評核的準則是怎樣？香港公務員學院的功能和目標為何？今日特區政府進行的公務員體系改造，又是以什麼方向為依歸？

林鄭月娥在四年前提出設立公務員學院時，以提升政府作為「服務提供者」、「監管者」、「促成者」和「推廣者」的角色為目標。到2019年11月成立公務員培訓諮詢委員會後，又轉為以「加強公務員隊伍對國家事務和香港特別行政區憲制秩序的認識」為方向。可是，高中新學年推行的公民與社會發展科課程也有一樣的期望，難道未來公務員學院就僅僅滿足於與新高中課程看齊？