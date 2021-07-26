遊走於法律邊緣　吳亦凡演藝生涯宣告終結？

過去一周， 19歲女網紅都美竹對流量明星吳亦凡的控訴層層升級，從酒桌選妃到誘奸未成年少女，引起極大風波。隨着事件持續發酵，多名與其有過接觸的女性亦跳出來痛斥吳的劣行，一時間輿論嘩然，十多個品牌迅速與其解約「割席」，令其形象「直插谷底」。



北京警方介入後，於上周四（7月22日）發布通告，證實了吳亦凡經理人以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳家中聚會，兩人次日「發生性關係」。而針對網民舉報的吳亦凡「多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網絡互曝的有關行為，警方稱仍在調查中，「將根據調查結果依法處理。」

都美竹對吳亦凡的指控，核心是「迷姦、誘姦」與「未成年人」。按照中國《刑法》第236條，強姦罪處三年以上、十年以下有期徒刑；強姦不滿14周歲幼女的，從重處罰；如果還包括強姦多名婦女等「情結特別惡劣的」，甚至可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑——無論哪一種被證實，吳亦凡都將面臨嚴重的刑責。

當然，真相尚未水落石出，一切仍言之尚早。只不過，即便吳亦凡最終被認定不涉及刑事犯罪，他在私生活方面也已經「挑戰了大眾認知的下限」，而對於這樣的「劣迹藝人」，他的演藝生涯還能維持多久？

詳細內容請閱讀第275期《香港01》電子周報（2021年7月26日）《無論是否觸犯刑法 吳亦凡都已沒有機會》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。