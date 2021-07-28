歐洲迎首個台灣代表處 立陶宛抗華有時勢淵源

7月20日，台灣親綠媒體《自由時報》獨家披露，台灣將在立陶宛設立代表處。台外交部部長吳釗燮亦於當日證實此消息，表示「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）即將成立，是繼「台灣駐索馬里蘭共和國代表處」後，全球第二個以台灣為名的代表處。



早在本年3月，立陶宛透露將在2021年底前至台設立經貿辦事處，並於6月22日宣布贈台兩萬劑阿斯利康疫苗。如此舉措，雖一度遭「應台要求捐贈」的疑雲籠罩，進而引爆「政府自導自演」等系列醜聞，仍被民進黨的劇本吸收，與成立代表處的消息共融，將「台立友好」敘事推向高潮。

台外交部部長吳釗燮宣布將在立陶宛設立台灣代表處。（中央社）

雖然立陶宛曾加入北京所倡導的「一帶一路」與「中國—中東歐國家合作機制」（17+1），但雙方不論是政治往來或經貿交流，都沒有太顯著的提升。在經貿層面，立陶宛對中國亦幾乎沒有反制話語權，最多是退出並未深度參與的「17+1」機制。自中國與立陶宛於1991年建交，如此劍拔弩張還是第一遭。隨着2020年10月，立陶宛舉行議會選舉，中右翼祖國聯盟-立陶宛基督教民主黨主導的執政聯盟上台執政，「反共反俄」的對外立場自會比過往鮮明……

詳細內容請閱讀第275期《香港01》電子周報（2021年7月26日）《迎歐洲首個台灣代表處 立陶宛抗華有其歷史時勢淵源》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。