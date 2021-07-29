中美關係｜提防美明暗兩手　中國嚴待美副卿訪華

經過一波三折，上周，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）終於在訪問亞洲的行程中加插了訪華環節，顯示美國有意向中國示好，即使中國方面聲稱基於防疫原因，將訪問地點定於天津，而非北京，美國也沒有斤斤計較。



有朋自遠方來，中國理應熱情款待，可是觀乎中國的表現，卻如臨大敵。在把會面地點定在天津之際，國務委員兼外長王毅一句「中國不會接受任何國家自詡高人一等」正好可為這個安排落下註腳。中國還意欲展示強勢的一面，比如，就在中美高層上周一（7月26日）於天津舉行會談之際，中國官方即宣布，7月27日至29日在南海川島東南海域進行軍事訓練。

拜登明面上維持與中國的關係，卻暗地裏下黑手。圖為拜登與習近平2013年在中國會面時攝。（路透社）

其實，中國正是看穿拜登政府經常表面上發出示好的訊號，實則未改其針對中國的立場。為此，中國應對謝爾曼訪華，多少是要向美國宣示「我們不吃你那一套」。

正如美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授孫太一指出，美國用明暗兩手對付中國，「明面上想要穩住中國的操作，其本質是為了在暗地裏下黑手，不斷升級動作、突破邊界。」例如，在明面上拜登政府屢次強調「一個中國政策」不變、「戰略模糊」方針不變，但暗地裏卻讓美駐帛琉大使及重要國會議員訪台，美國軍機也頻繁降落台灣……

孫太一

美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授



詳細內容請閱讀第275期《香港01》電子周報（2021年7月26日）《拜登時代的中國政策：非對稱削弱》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。