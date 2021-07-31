美國民眾為什麼要將貝索斯「流放太空」？

維珍集團（Virgin）創辦人布蘭森（Richard Branson）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）的商業太空競賽才剛開始，輿論的批評之聲已經此起彼伏。



有些人認為，這不過是炫富的新方式，沒有科研意義和公眾利益；更有人指摘富豪在地球多災多難之時旅行甚為「離地」，主張富豪應該把時間、金錢和精力花在解決地球問題上。例如美國佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）3月在Twitter批評：「在地球上，在這個星球上最富有的國家，我們有一半人是『月光族』，人們連溫飽或看醫生都很艱難——但是看看，世界上最富有的人卻在外太空！是時候向億萬富翁徵稅了。 」

貝索斯的失言似乎也火上加油。為資助藍色起源（Blue Origin）業務，他在2017年宣布每年會出售十億美元亞馬遜股票。在是次旅行後他說：「我想多謝每位亞馬遜員工、每位亞馬遜顧客，因為這趟旅程你們都有份付費。」但政府及大眾早已對亞馬遜的勞工和壟斷問題感到不滿。在貝索斯6月宣布將會上太空後，請願網站Change.org上迅即出現聯署《別讓貝索斯重返地球》，逾19萬人簽署。

針對這些「離地」富豪所聲稱的一些更宏大願景，《洛杉磯時報》專欄作家及普立茲獎得主Michael Hiltzik批評，為地球準備「B計劃」的想法十分誤導：「要找到全球暖化的解方，比逃離地球往太空容易得多。星際旅行和殖民只是小學生的夢想，億萬富翁是時候長大了。」

非牟利獨立新聞組織ProPublica在6月發表調查，從美國國稅局取得2006至2018年機密文件，揭發富豪如貝索斯、馬斯克、投資大亨巴菲特（Warren Buffett）等繳交的稅率極低，甚至有時沒有交稅。（Getty Images）

對於這些批評和指控，富豪們當然不同意，他們是怎麼回應的？之後會否繼續太空旅行？

詳細內容請閱讀第275期《香港01》電子周報（2021年7月26日）《炫富過後 拯救地球》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。