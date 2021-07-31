英美富豪爭相上天　中國太空旅行還有幾遠？

今年7月的太空異常熱鬧，維珍集團（Virgin）創辦人布蘭森（Richard Branson）和亞馬遜（Amazon）及太空探索公司藍色起源（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）先後完成太空之旅，意味載人航天的商業化日漸成熟、平民上太空的時代又再近一步。



太空旅遊蘊藏龐大商機。瑞銀（UBS）去年估計，太空旅遊業到2030年每年收入可達40億美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）預計，若科技發展能實現恒常登月、小行星採礦和太空旅行的話，整個太空市場的每年銷售額，到2040年將超過1萬億美元。

以現時的票價來看，太空旅行明顯只是富人專利。（Getty Images）

事實上，不少中國企業也在默默佈局這一領域。早在2016年，中國長征火箭有限公司便在第八屆中國國際航空航天高峰論壇上公布了中國太空旅行三步走時間表，預計在2024年就能實現60至80公里次軌道載人飛行，提供太空觀光、短時間失重體驗和特殊機動飛行服務等。

不過，在真正實現這一目標之前，中國民營航天企業也將面臨上述兩家太空探索公司所遇到的相似難題......

詳細內容請閱讀第275期《香港01》電子周報（2021年7月26日）《億萬富翁圓夢 太空旅行對平民有何意義？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。