周報獨家精選｜25年後香港運動進步了嗎？ 港版「納指」未見底？

體育發展不能只向金牌看 要讓運動成為生活的一部份

張家朗在東京奧運為香港隊刺下第一金，亦是繼李麗珊於1996年亞特蘭大奧運奪金後，25年後再度有香港運動員站上頒獎台最高處。此外，何詩蓓亦在女子200米及100米自由泳為香港奪得兩面銀牌，亦是首位香港運動員於同一屆奧運奪得多於一面獎牌。

運動員的優秀表現讓香港市民興奮不已。不過，無論大家有多自豪和雀躍，也不應忽視香港體育發展政策和行政管理的諸多弊端，因為港府於二十年前提出「普及化、精英化、盛事化」方針之後，大量資源向後兩者傾斜，本應在市民日常生活中最基本不過的體育運動離「普及化」目標卻未見實質發展……

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張家朗在男子花劍項目為香港奪得金牌。（資料圖片）

放下黃藍單純追星 「聲夢」小花是怎樣煉成？

今年最紅最多人談論的，除了奧運，肯定是Mirror。每次有Mirror成員出席活動，必能看見萬人空巷的盛況。另一邊廂，無線的「造星」節目《聲夢傳奇》亦有「三小花」跑出。

這兩股「追星熱」對香港樂壇來說本是好事，可是，當音樂也滲透了政治立場的時候，好像就沒有了那種純粹的快樂……

《聲夢傳奇》是大台近年難得認真製作的節目，滿懷希望的學員亦為觀眾帶來正能量。（葉志明攝）

反壟斷疊加貿易戰 跌破「出發點」的恒生科指前景如何？

在中國加強反壟斷、中美貿易關係緊張的背景下，恒生科技指數在其周年之際大幅下挫，跌破「出發點」，令市場瀰漫悲觀情緒。顯而易見，恒生科指的壓力在於近期部份科技股被「拋售」，例如騰訊、阿里巴巴、美團等。不過，這個拋售潮不會持續太久，市場毋須過度解讀。

恒生科指的壓力在於近期部份科技股被「拋售」，例如騰訊、阿里巴巴、美團等。

以上文章錄自第276期《香港01》周報（2021年8月2日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。