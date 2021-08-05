從回歸後香港社會騷動演變　探討管治去向

最近是反修例騷亂多個「兩周年」紀念。兩年前沸騰的街頭已歸於平靜，但香港仍然暗流湧動。正如哲學家黑格爾所說：「歷史是一堆灰燼，但灰燼深處有餘溫。」在疫情及政治風波雙重夾擊下，香港政治經濟矛盾的基本面沒有改變，階級問題更持續惡化。儘管社會表面已大致平靜，但港人民心依然騷動。國人常說治未病、防患未然，在這承平時刻，是時候居安思危，拆解根本性矛盾，防範社會運動死灰復燃，捲土重來。



過去十年社會運動不斷，市民對管治失去信心。（歐嘉樂攝）

在應對社會不穩的難題當前，我們必須思考這些問題的來龍去脈。國務院副總理韓正及港澳辦主任夏寶龍在多番談話中皆提及，香港重中之重乃是化解住屋問題，讓港人得以在一個有尊嚴的環境下生活，找到往上流的渠道及方法。此外，也有個別聲音表示，香港民怨的來源乃是出於身份認同問題，是港人對中央的抗拒，以及以自身身份與國家和內地同胞作區分的態度。筆者認為，無論是身份政治還是文化代溝，過去十年香港冒起的極端本土思維，其根源並不能與社經和資源問題切割。

石中堅將於本文尋根究柢，嘗試論證此結論，從而釐清如何透過化解社經矛盾，同時處理身份認同及價值觀衝突衍生的問題。

石中堅



一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌。



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