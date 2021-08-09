香港運動員｜從奧運看香港體育政策：四大質變方向

東京奧運為香港帶來了一個難得的喘息空間，讓港人能在過去兩年的政治紛擾及社會動盪以外找到慰藉，更讓我們暫且放下政治立場來重新審視香港的定位及身份價值。可惜的是有個別人士將是次奧運中的無心之失，以泛政治化的手法提升至政治正確的爭論。



香港羽毛球「一哥」伍家朗的球衣風波，隨了反映了有些人藉運動員「上綱上線」之外，亦能看到運動組織對運動員的支援不足：為什麼一個代表香港出戰奧運的運動員，居然連球衣都要自己準備？更甚者是，難道連找贊助都要運動員自己來嗎？

港隊羽毛球選手伍家朗因球衣風波，在7月28日換上印有區旗的FILA球衣出戰第二場小組賽，最終以局數0：2不敵對手。（資料圖片）

香港運動員在今屆東京奧運獲得歷史上最好的成績，但這絕不代表香港體育發展政策的進步。從奧運期間發生的種種，我們可以窺探港府政策的一二，驅使我們必須在此反思，應當如何在香港實施能長期落地生根的體育方針及藍圖。

市民以至政府應當追求的，並不應只是所謂的獎牌或一次性的勝利，而是能持續地讓香港運動員感受到港府及香港社會對他們的關注、支持。這是應有之義。就此，石中堅將會在本文中就改善體育制度提出四大建議……

石中堅



一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



詳細內容請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《從奧運看香港體育政策：四大質變方向》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。