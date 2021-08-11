踏入8月，在塔利班已將全國絕大部份農村地區收歸己有之後，其與阿富汗政府軍的戰火已延燒至全國多個城市。到上周五（8月6日），塔利班攻下與伊朗接壤的尼姆魯兹省（Nimroz）首府扎蘭季（Zaranj），是首次成功穩奪省會級城市，同時也控制了另一條阿伊兩國通關要道。



在其後兩日，塔利班再連下三城，分別為與土庫曼接壤的北部省份朱茲詹省（Jowzjan）首府希比爾甘（ Sheberghan），以及北方昆都士省（Kunduz）首府昆都士市，該市為阿富汗第五大城市，意義非凡自然不用說。此外， 東北塔哈爾省（Takhar）首府塔盧坎（Taloqan）也被攻下。

美國總統拜登決意撤軍，亦是造成阿富汗當局今日劣勢的原因之一。（資料圖片）

在美國總統拜登決意撤軍造成今日劣勢的背景下，阿富汗當局更發現帶領塔利班進軍拉什卡爾加的指揮官竟然是此前特朗普政府為求與塔利班和談而強迫喀布爾釋放的5,000名囚犯之一。種種屈逼之下，眼看己方敗績，總統加尼（Ashraf Ghani）上周也罕有地忍不住批評美國的「急速」撤軍「不止沒有帶來和平，更引來疑慮和含糊不清」。雖然其後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致電重申美國的支持，可是一口空言卻擋不住塔利班的槍炮……

詳細內容請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《塔利班連奪省級首府 阿富汗決勝時刻已至》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。