恒大斷臂自救　傳萬科牽頭入股　許家印上岸？

中國恒大（3333）深陷嚴峻的債務危機，近期爆出的消息更是「鑊鑊新鮮鑊鑊金」，造成投資者巨大恐慌並出現「股債雙殺」的局面，令其流動性進一步受壓。急需「輸血」的恒大昨晚（8月10日）發公告稱，計劃出售旗下部份資產，包括但不限於恒大新能源汽車和恒大物業的部份權益，初步證實早前有關恒大斷臂求生的傳聞。



中國恒大公告

恒大昨晚的公告指，上述資產出售還沒有確定具體計劃和正式協議。不過，財經媒體《巨子ICON》獲得獨家消息，恒大旗下的恒大物業將整個售予由萬科（2202）牽頭的企業財團。受消息刺激，恒大系股票今日普遍上揚，恒大物業（6666）和恒大汽車（0708）午後更一度抽升近兩成，之後升幅收窄，分別收報7.3元和13.82元；中國恒大全日升7.84%，收報6.33元。

其實，處於低谷期的恒大「壯士斷臂」也是在意料之中，畢竟其償債壓力巨大，在市場普遍對其投下「不信任票」之時，恒大的流動性進一步受壓，解圍的選擇並不多。然而，出售核心資產就夠了嗎？或者說，要出售多少核心資產才能解決其流動性危機？恒大董事局主席許家印面臨什麼艱難抉擇？恒大的這種「高負債、急擴張、多業態」的發展模式給其他房地產企業和中國金融系統帶來什麼警示？

詳細分析請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《恒大翻盤手段有限 許家印面臨艱難抉擇》和（2021年7月26日）《恒大欠款糾紛招致股債雙殺 和解後危機仍在》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。