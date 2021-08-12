書評．Joe Biden｜拜登路線能否重振美國？

2020美國總統大選之年，普立茲調查報道獎和美國國家圖書獎得主、《紐約客》雜誌記者歐逸文（Evan Osnos）出版了一本拜登小傳——《喬．拜登：他的中間路線能重振美國嗎？》（Joe Biden: the Life, the Run, and What Matters Now）。在這本192頁的小書中，歐逸文以簡潔又不失細膩的筆觸，記述了拜登漫長的參議員生涯、奧巴馬時代和成為民主黨總統候選人的過程。



歐逸文以倒敘的方式交代拜登生平，開首介紹他何以復出與特朗普競逐美國總統選舉，再將其幼年至當選前一刻的人生故事娓娓道來。當然，本書也不單純是傳記，而是通過拜登過去不同的細節與講話，分析其性格特點，最後帶出到底拜登是否能找尋出中間路線，修補美國選民的撕裂。

8月11日，美國總統拜登在白宮南院禮堂參與一場視像會議並發表講話，內容包括跨黨派基建法案和就業法案的重要性。（美聯社）

《香港01》電子周報嘗試為讀者解讀該書內容，透過拜登的其人其事，分析其自我定位和政策取向，藉此探討一個重要問題：如果拜登所謂的「中間路線」，只是「在當下找出最能得到更多選民支持的折衷方案」，這樣的路線是否能對症下藥，重振美國？

《喬．拜登： 他的中間路線能重振美國嗎？》；作者： 歐逸文；譯者： 廖世德；出版社：八旗文化 ；出版日期：2021年6月

詳細分析請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《拜登走的是中間路線，還是沒有路線？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。