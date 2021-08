書評．Joe Biden｜拜登路線能否重振美國？

2020美國總統大選之年,普立茲調查報道獎和美國國家圖書獎得主、《紐約客》雜誌記者歐逸文(Evan Osnos)出版了一本拜登小傳——《喬.拜登:他的中間路線能重振美國嗎?》(Joe Biden: the Life, the Run, and What Matters Now)。在這本192頁的小書中,歐逸文以簡潔又不失細膩的筆觸,記述了拜登漫長的參議員生涯、奧巴馬時代和成為民主黨總統候選人的過程。



歐逸文以倒敘的方式交代拜登生平,開首介紹他何以復出與特朗普競逐美國總統選舉,再將其幼年至當選前一刻的人生故事娓娓道來。當然,本書也不單純是傳記,而是通過拜登過去不同的細節與講話,分析其性格特點,最後帶出到底拜登是否能找尋出中間路線,修補美國選民的撕裂。

8月11日,美國總統拜登在白宮南院禮堂參與一場視像會議並發表講話,內容包括跨黨派基建法案和就業法案的重要性。(美聯社)

《香港01》電子周報嘗試為讀者解讀該書內容,透過拜登的其人其事,分析其自我定位和政策取向,藉此探討一個重要問題:如果拜登所謂的「中間路線」,只是「在當下找出最能得到更多選民支持的折衷方案」,這樣的路線是否能對症下藥,重振美國?

《喬.拜登: 他的中間路線能重振美國嗎?》;作者: 歐逸文;譯者: 廖世德;出版社:八旗文化 ;出版日期:2021年6月

