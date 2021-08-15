李光耀生前對中國和平崛起的忠告 今天應驗了嗎？

最近，內地的民族主義情緒持續高漲，甚至已經出現狹隘化、民粹化、情緒化的迹象。前有運動服飾企業鴻星爾克因捐5,000萬元人民幣物資支援河南災區而走紅，引發一些網民以鴻星爾克為標尺指摘其他企業「捐得少」，後有東京奧運會開幕後，21歲的奧運冠軍楊倩因發布收藏Nike鞋的照片遭到攻擊，以及大陸網民不斷攻擊「台獨藝人」如「小S」徐熙娣、蔡依林等等，更甚者還有慘遭「小粉紅」攻擊的一眾中國運動員。
此情此景，讓人不禁想起2015年逝世的新加坡建國總理李光耀的忠告。李光耀曾長期被世人譽為中國問題的權威觀察家，在他生前，哈佛大學知名教授、修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）提出者艾利森（Graham Tillett Allison）等人採訪過他，並於2013年在內地出版了一本書《李光耀論中國與世界》。
在書中，與數代中國領導人都有交往的李光耀提及「一年前，一位70多歲的中國領導人」問他是否相信中國在和平崛起。對此，李光耀的回答是什麼？鄧峰在本篇文章會分析李光耀的說法與現在中國的情況是否相似。
詳細內容請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《從李光耀生前忠告看內地高歌猛進的民族主義》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。