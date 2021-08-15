李光耀生前對中國和平崛起的忠告 今天應驗了嗎？

最近，內地的民族主義情緒持續高漲，甚至已經出現狹隘化、民粹化、情緒化的迹象。前有運動服飾企業鴻星爾克因捐5,000萬元人民幣物資支援河南災區而走紅，引發一些網民以鴻星爾克為標尺指摘其他企業「捐得少」，後有東京奧運會開幕後，21歲的奧運冠軍楊倩因發布收藏Nike鞋的照片遭到攻擊，以及大陸網民不斷攻擊「台獨藝人」如「小S」徐熙娣、蔡依林等等，更甚者還有慘遭「小粉紅」攻擊的一眾中國運動員。



此情此景，讓人不禁想起2015年逝世的新加坡建國總理李光耀的忠告。李光耀曾長期被世人譽為中國問題的權威觀察家，在他生前，哈佛大學知名教授、修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）提出者艾利森（Graham Tillett Allison）等人採訪過他，並於2013年在內地出版了一本書《李光耀論中國與世界》。

合理範圍內的民族主義對於一個國家增強凝聚力和應對外部挑戰確有幫助，但超出合理範圍的民族主義，會干擾一個國家的政策靈活性、開放性。（《戰狼》電影劇照）

在書中，與數代中國領導人都有交往的李光耀提及「一年前，一位70多歲的中國領導人」問他是否相信中國在和平崛起。對此，李光耀的回答是什麼？鄧峰在本篇文章會分析李光耀的說法與現在中國的情況是否相似。

詳細內容請閱讀第277期《香港01》電子周報（2021年8月9日）《從李光耀生前忠告看內地高歌猛進的民族主義》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。