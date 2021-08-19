「東非小中國」陷國破邊緣 埃塞俄比亞無法跨越的難關是什麼？

直到2018年，埃塞俄比亞都一直被外界稱為「東非發展奇蹟」、「東非小中國」。2019年12月10日，總理阿比解散前執政黨聯盟後，還獲得諾貝爾和平獎。可是，走到今天，該國卻山河破碎、四分五裂。



在「埃塞俄比亞人民革命民主陣線」（EPRDF）這一全國大黨長期治理下，埃塞俄比亞從2011年開始，在政策層面上呈現出「認真學習中國經驗」、「逐步經濟改革模式」的態勢。已故前總理、提格雷人梅萊斯（Meles Zenawi）還曾親自率團前往中國招商。

2019年12月10日，阿比解散前執政黨聯盟後，獲得諾貝爾和平獎，埃塞俄比亞自此在走下坡路的進程中一路狂奔。（美聯社）

可是，埃塞俄比亞本身也是一個民族矛盾複雜的國家。EPRDF的本質是多黨派聯盟，梅萊斯逝世後，其下的四個黨齟齬頻生，各大民族的山頭隨之崛起。2019年12月1日，出身EPRDF的總理阿比（Abiy Ahmed）拆解聯盟，並聯合原EPRDF各黨重新組建「繁榮黨」，卻將提格雷人民解放陣線（TPLF）排除在外。由此，埃塞俄比亞全境的民族衝突也驟然升溫。2019年後，該國全境至少八場大規模衝突中，2020年11月開始的「提格雷戰爭」只是其中之一。這種全國內戰，國家瀕臨分裂的局面……

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《埃塞俄比亞：東非「小中國」的發展奇蹟因何中止？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。