因行賄罪入獄尚餘近一年刑期的韓國三星集團（Samsung）掌門人李在鎔上周五（8月13日）正式獲得假釋出獄，引人質疑司法公義是否已在財閥面前低頭。雖然其名字不會在周日（8月15日）的光復節特赦名單上出現，讓曾一度堅決否定其特赦可能性的現任總統文在寅在形式上得以避免自打嘴巴，但其提早出獄卻難免與文在寅政府主張社會公義、財閥改革的施政理念有所衝突。



假釋決定一出，自然引來進步派團體激烈反對，有律師團體批判這是對社會特權階級的特惠，將嚴重損害司法制度的公正性。進步派報章《韓民族日報》上月底一篇專欄警告，文在寅的「嚴懲財閥犯罪、限制赦免權」競選承諾正成為風中之燭，若李在鎔獲釋，將進一步鞏固「果真是三星共和國」、「三星集團可以推翻大韓民國」的認識。

文在寅政府大力促進中小企業發展，尤其是在金融科技和電商等互聯網領域，更培養一批獨角獸企業。（Getty Images）

不過，假釋李在鎔真的代表韓國仍是「三星共和國」嗎？是，也不是。財閥改革路途漫長，文在寅五年任期之內能做的事有限，雖未達到進步派預想，但已是不俗成就。從李在鎔的假釋，我們可以看到政治家雖胸懷理想，但政治和經濟現實卻不得不顧……

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《李在鎔假釋出獄變相特赦 三星在韓權勢待變》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。