東京奧運｜新西蘭單車名將疑因落選自殺　運動員心理惹關注

東京奧運結束翌日，新西蘭體壇傳來噩耗，該國一名年輕女運動員傳因不堪落選本屆東奧，承受巨大壓力，最終選擇輕生，令人份外惋惜之餘，亦將精英運動員的心理健康問題再次公諸於世。



8月9日，曾在里約奧運與「牛下女車神」李慧詩同場競技的新西蘭女車手普摩亞（Olivia Podmore）被發現倒斃於家中，終年24歲。當地警方目前尚未確認普摩亞的死因，但普摩亞的好友、新西蘭兩屆划艇金牌得主艾歷梅利（Eric Murray）在生前見過其最後一面，形容事件是個悲劇，呼籲大眾關注心理健康。

據報道，普摩亞曾代表新西蘭出戰2016年里約奧運場地單車賽的三個項目，但均未能奪牌；不過，她在2017和2019年的多項賽事中漸入佳境，斬獲多枚金牌。本屆東京奧運會，普摩亞雖達到參賽資格，但仍落選國家隊，無緣代表新西蘭出征，外界揣測其輕生或與此有關。

圖為2019年12月6日，「世界盃場地單車賽」新西蘭站，普摩亞（右）和隊友漢臣（Natasha Hansen）手持金牌慶祝女子團體爭先賽奪冠。（Getty Images）

普摩亞在社交平台的一則帖文加深了這種猜測。她離世前數小時曾在Instagram寫道：「體育是充滿掙扎但快樂的戰鬥，獲勝的感覺無與倫比，但敗仗亦然。當你取得資格，但最終沒被選上；當你受傷，或者做不到社會期望的買樓、結婚、生子，為體育押上一切，也是其他事所無法比擬的。」這一帖文隨後被刪除。

普摩亞在字裏行間清楚展露運動員所面對的壓力，新西蘭體育協會總裁亦確認普摩亞曾向其求助，表示將檢視處理過程有否失當。新西蘭奧委會則向其親友致哀，並表示將向有需要的運動員提供情緒支援。

運動員心理健康成為了本屆東奧的一大主題，除了美國女子體操名將拜爾斯（Simone Biles）此前宣布因心理壓力退賽，普摩亞的離世也再一次引起公眾關注精英運動員的心理健康問題。《香港01》電子周報藉此機會訪問了運動心理學家，為讀者揭露運動員所面對的壓力及其衍生出的種種情緒問題，並嘗試探討心理因素如何影響運動表現，以及此次東京奧運之後，社會對運動員的期望會否從此再不一樣？

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《體操名將東奧退賽背後：運動心理科學待發展》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。