泛民在選舉中「躺平」並不能解決問題

泛民主派在2019年的反修例事件後，曾經氣勢如虹，並在同年的區議會選舉中獲得「海嘯式」勝利，取得逾八成的388席。不過，自從港區國安法生效，與及大批2020年立法會選舉民主派初選參與者被指涉及「顛覆國家政權罪」被捕，及後許多泛民中堅分子如李永達、許智峯等離港，民主派的力量開始出現分崩離析的危機。

今屆選委會選舉提名期結束，在絕大多數民主派不參選下，競爭大減，今次選舉僅有3名非建制派人士獲足夠提名參選，與2016年選委選舉、民主派全面搶攻相比，可謂差天共地。



全國港澳研究會理事田飛龍上周在明報撰文指，香港出現「選舉攬炒主義」，以作「消極的公民抗命」，以「不參選、不合作、不妥協、阻止他人參選、破壞選舉」作為基本行動策略，意欲「唱衰」香港民主。

民主黨有關參選與否的爭論浮面，黨內的矛盾分歧不少。（余俊亮攝）

其實，民主黨最近對於應否參選的矛盾亦浮面，有元老級人物認為不應再參選，但部份有意參選的「少壯派」政客卻持相反意見。但是，無論是民主派又好，其他港人也好，都必須意識到一點：香港不能沒有民主派。石中堅將會分析泛民留在議會內參選的價值、重要性，以及可能面對的風險。

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《選舉將至 泛民何去何從？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。