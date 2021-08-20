活在「閾界」狀態下的香港：如何擺脫兩面不是人困境？

閾界（liminality）一般指的是劇變中的過渡性社會。香港學者梁永泰便一針見血地以閾界概念演繹了香港的當前局勢： 「城市怎樣過渡？一個城市進行根本性的改變（radical change），就要進入一個過渡期。在轉變之中，民意會從多元走向對立，兩極化後會變成主流獨大。因為像學者Elisabeth Noelle-Neumann指出，反對聲音會因主流聲音的強勢出現，而自動滅聲。過渡性的社會是怎樣的？當舊的社會制度被拆去，新的制度未成立，社會就會處於一個閾界，或囧域，像電影《無間道》中的無間狀態，兩頭不到岸。人們活在不肯定的處境當中，兩面不是人。」



在過去百年間，世界格局都由歐美主導。然而，以中國為首的亞洲地區的崛起，為舊有秩序帶來新的可能性，同時對美國及其主導的「西方世界」構成挑戰。事實上，香港回歸後，中西方仍在香港較勁角力。

近年政治環境劇變，不少港人選擇移民。（李澤彤攝）

前運房局局張張炳良曾指出，香港有一百多年是以英國殖民地的身份存在，香港人在英國統治下，必然和西方友好。然而，回歸後，不再被英國統治的香港很難繼續使用「香港是西方世界一部份」的概念。但從中央的角度看，香港只能是「中國香港」，而非「西方香港」—當然，香港仍可與西方保持良好關係，但當中有了許多「中國香港」的定位變化，這令許多港人難以接受。

然而，2020年《港區國安法》的實施便標誌着北京的一個明確決定：無論往後中西如何角力，北京已決定溶斷香港與西方之間存在已久、欲顛覆中共政權和危害中國國家安全的聯繫和勢力，也不容許西方勢力利用香港去破壞中國的發展利益。

北京在2020年中推出和實施《港區國安法》，深刻改變香港的政法秩序。（Getty Images）

無論在中美之間，還是國際範圍內，香港都無法獨善其身。然而，處於此百年未有大變局中的香港該如何自處？在「閾界」之中又有何生存之道？香港該如何才可以脫離「無間地獄」重新出發？黃伯農會在文中一一分析。

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《活在「閾界」狀態下的香港》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。