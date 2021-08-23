科網監管｜半年股價近腰斬　騰訊兩年來首次回購股份

在內地互聯網行業監管大年，科網龍頭騰訊控股（700）縱能交出一份符合市場預期的中期業績，仍未能支持股價回升。自今年2月創下773.9元的歷史高位後，騰訊股價過去數月跌跌不休，上周五（8月20日）盤中一度跌至418.6元，累挫幅度近五成（45.9%）。



今年3月，騰訊公布去年業績，集團純利1,598.47億元人民幣，按年升71.3%，高於市場預期中位數。騰訊股價績後逐步重上650元水平，反映其仍穩坐內地遊戲市場一哥地位。

可惜好景不長，踏入下半年，政府監管的陰霾開始籠罩騰訊，市場的看法隨之改變。單是今年7月，騰訊股價單月急挫18%，是2018 年10月以來最急的單月跌幅，而且一口氣插穿500元及450元兩大關口，可見投資者對監管風險的憂慮。

今年以來揮之不去的科網平台監管風險，才是觸發騰訊多次股價尋底的主因。（路透社）

面對持續低迷的股價，騰訊終於在上周四（8月19日）出手「托價」，斥資7696.5萬元，以介乎419.4至435.2元回購18萬股，是時隔兩年後首次出手。同日凌晨，騰訊宣布響應內地共同富裕政策，投入500億元啟動「共同富裕專項計劃」。連同上一次投入500億元至「可持續社會價值創新」計劃，騰訊四個月內合共捐出1,000億元人民幣。騰訊稱，兩筆資金將帶動低收入人士增加收入、幫助完善醫療救助體系、促進鄉村經濟、資助普惠教育共享等。

上周五（8月20日），騰訊再度回購24萬股，回購價介乎412.6至432.4元，涉資1.02億元。騰訊連日回購加上支持「共富」的舉動，似乎暫時止出了頹勢。截至今日中午收盤，騰訊升近3%，報437.8元。不過，這是否說明騰訊已走出科網監管陰霾？

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《回看騰訊半年股價腰斬 監管風險揮之不去》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。