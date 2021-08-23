人大押後《反外國制裁法》　財金界認同審慎處理

上周五（8月20日），第十三屆全國人大常委會第三十次會議閉幕，是次會議審議了一項關於增加港澳《基本法》附件三所列全國性法律的決定草案的議案，外界普遍認為相關法律就是本年6月全國人大常委會會議表決通過的《反外國制裁法》。不過，會議最後未就相關議案進行表決，有份出席的港區委員譚耀宗指出這是「委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究……相信這會令《反外國制裁法》更有效果」。



此前，財金界普遍擔心在中美關係持續緊張的當下，相關法例會對本港金融體系造成影響，令銀行等金融機構兩面受壓。

行政會議成員、金管局前總裁任志剛今日出席國家《十四五規劃》宣講會後也指《反外國制裁法》問題複雜。他認為全國人大暫緩表決《反外國制裁法》是好事，可以提供更多時間考慮法例對香港，尤其是金融體系的影響，強調立法時要審慎。

任志剛指《反外國制裁法》問題複雜，立法時需審慎。（Getty Images）

《反外國制裁法》內容無疑會對香港未來的政治、社會及經濟環境造成深遠影響。特首林鄭月娥早前表示已向中央提交「意見」，包括建議透過本地立法在港實施《反外國制裁法》，認為「本地立法過程將可以澄清和釐清《反外國制裁法》在香港實施的法律框架和法律程序等」，更加符合香港的法制要求。事實上，《香港01》電子周報也指出，現行《反外國制裁法》直接在港實施存在諸多困難，而假若日後《反外國制裁法》真的列入《基本法》附件三及由香港本地立法實施，當中一些條文細節更須特別注意......

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《《反外國制裁法》宜由本地立法》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。