美軍徹離不足一周，阿富汗政府軍就輸得丟盔棄甲，這個結果不但令全球震驚，甚至連拜登政府亦是始料不及。美軍驟然撤離，是其「戰略收縮」的必然結果，然而如此突然的抽身，卻令美國被批評「令盟友對美國喪失信心」、「令美國威信受損」。事實上，從阿富汗退兵是從特朗普時代開始的計劃，在拜登上任後也有逾半年時間準備，何以最後卻做得如此倉皇？這與是拜登政府的三個誤判有直接關係。



英國前首相貝理形容美國從阿富汗撤離的決定為「悲劇性、危險且沒有必要」。前總統特朗普亦批評現屆政府讓美軍撤離阿富汗的方式是美國史上「最大的外交政策恥辱」，又指「這不是撤離，這完全就是投降」。歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利更表示，喀布爾落入塔利班手中，各國的撤離工作混亂不堪，這些表明，歐洲需要發展獨立於美國的軍事能力。

拜登上任後也有逾半年時間準備從阿富汗撤軍一事，何以最後卻做得如此倉皇？（美聯社）

其實，美國面對國內龐大的政經問題，撤軍是必要的止血行徑，讓資源重新分配至最核心的議題。然而，此舉不但撼動盟友對美國的信任，面對投入諸多資源、歷時20年卻似乎徒勞無功的戰爭，亦令人反思美國「世界警察」政策，與及步入衰退的原因……

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《美國狼狽撤離 戰略收縮禍根難除》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。