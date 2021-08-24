阿富汗政府軍不堪一擊 說好的裝備精良和人數優勢呢？

美軍撤離後塔利班快速攻佔阿富汗各大城市，民眾瘋狂逃離的畫面令人震驚，然而，更令人震驚的是阿富汗政府軍的戰鬥力，面對塔利班的攻勢可說是毫無還擊之力，實際上從塔利班8月6日奪下首個省會以來，僅僅十餘天就拿下絕大多數首府，就連首都喀布爾也在8月15日不費一兵一卒納入囊中，速度之快讓所有人始料不及。



就連美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍亦十分震驚，「沒有任何報告預測一支30萬人的安全部隊會在11天內消失。」顯然，美國沒有料到其在過去二十年投入了830億美元武裝培訓起來的阿富汗安全部隊，雖然武器精良、紙面人數數倍於塔利班，但竟會毫不抵抗，任由塔利班長驅直入。

一名塔利班武裝分子持槍看守投降的阿富汗政府軍人員。（美聯社）

阿富汗政府軍為何如此不堪一擊？首先是貪腐，有美國軍方高級消息人士稱，為了令美國支付更多費用以供各級官員中飽私囊，阿富汗政府誇大了安全部隊人數的數字。其次是兩軍的精神面貌懸殊，塔利班戰士在宗教意義加持下，獲得極大的精神力量；相比之下，政府軍人面對拖欠薪金、貪腐等問題士氣低落。最後再加上美國誤判形勢，在這三個因素影響之下，阿富汗政府軍大敗在美軍撤離的第一天已然成為定局……

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