實地視察大涌橋路險象環生 環形公路成解決方法？

近年沙田區交通意外有上升趨勢，根運輸署統計，意外數字由2018年的1,284宗上升至2020年的1,403宗，升幅接近一成，今年首七個月已錄得886宗，超過去年總數一半，其中意外頻生的大涌橋路，今年就有20宗意外，造成1死55傷，尤其6月13日發生的1死7傷的嚴重車禍，恐怖畫面歷歷在目。



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記者早前到意外現場視察，發現運輸署近日特別加裝區別行車線的「雪糕筒」已被撞毀，短短兩小時內，亦有十多輛車輛因入錯線，要在燈位前緊急切線，情況相當驚險；更有巴士因車流過急一直無法切線，堵塞後來車輛，築成長長車龍。

政府多年來一直研究興建T4道路，以進一步緩解沙田區的預測交通負荷。（規劃署文件截圖）

政府多年來一直研究興建T4道路，以進一步緩解沙田區的預測交通負荷，而香港測量師學會規劃及發展組主席林家輝指，興建新幹路「要好像八爪魚那麼多爪才行」。林家輝建一步建議政府參考英國倫敦、日本東京，以及北京和上海等，將沙田周邊主幹接駁，形成一個環形高速公路。環形公路有何好處？外國的經驗又能否應用於沙田的道路規劃？

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《大涌橋路首7個月釀1死55傷 環形公路減車流成出路》及《實地視察：十字路口極繁忙 車輛切線險象環生》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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