解放軍大動作軍演 表面對準阿富汗局勢 實則為震懾台灣？

美國敗走阿富汗的同時，解放軍自上周二（8月17日）開始，在台灣西南、東南周邊海域進行規模龐大的海空聯合操演，此操演與美軍目前正在全球範圍演練的2021全球大規模軍演（LSGE 21）互別苗頭，17日至19日連續三天，解放軍機艦與台灣軍機艦有高度對峙，美軍電偵機、無人機也在台灣周邊海域與解放軍對峙，三方對峙情況相當危急，而台灣國防部對相關動的反應晦澀高深。



可攜載核彈頭及長程導彈的轟6K轟炸機，對台威脅相當大。（台灣國防部提供）

阿富汗隨着美軍撤退陷入亂局，令人關注美國對其他盟友來說是否仍然可靠。美國總統拜登接受美國傳媒訪問，聲言：「若有人對北約盟友採取入侵行動，美國會做出回應，對日本也是、對韓國也是、對台灣仍然。」

解放軍這三日的大動作軍演，亦看似對準阿富汗局勢。然而，導火線卻可能是台灣單方面對外公布，於8月10日與美國海巡部隊（U.S.C.G.）依據今年3月台美簽訂的《台美海巡合作了解備忘錄》，進行首次的雙方艦艇聯合海上救難與反恐演習。此演習並未獲得美方的證實、甚至任何回應，但是台北高調的宣傳，卻激怒了北京，台灣方面可能也在事後察覺局勢不妙，故開始否認台美間有「艦隊操演」……

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