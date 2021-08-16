解讀十四五｜香港如何完善「離岸人民幣樞紐」角色？

中央宣講團上周集中講解國家「十四五」規劃，並明確賦予了香港的金融定位——離岸人民幣樞紐。隨着人民幣業務的蓬勃發展，全球多個金融城市都在競逐離岸人民幣中心的地位，「十四五」的這一定位，無疑是給香港打了一劑「強心針」。
中國人民銀行金融研究所所長周誠君在上周舉行的「十四五」宣講會上指出，香港的競爭對手包括新加坡、倫敦、法蘭克福、上海等國際城市。但與這些城市相比，香港的優勢在於背靠祖國的同時面向國際市場。此外，香港是一個自由市場，金融基礎設施完善、體系透明，與國際接軌，因此更容易被外國投資者接受。
不過，這不代表香港可以就此高枕無憂。目前，本港擁有全球最多的離岸人民幣存款、離岸人民幣結算業務和離岸人民幣債務發行量，但在周誠君看來，這還不是理想狀態，「甚至都不是適宜狀態。」他在宣講會上表示，香港「可以做得更好，把基礎設施的作用發揮得更好，可以把『十四五』賦予香港的使命發揮得更充分。」
那麼，香港到底應該如何把握政策優勢，「發揮得更好」，才能完成「離岸人民幣樞紐」的重大使命？
詳細分析請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《人民幣國際化「再出發」 港應循結算、儲備、計價推進「從1到N」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。