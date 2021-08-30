中美博弈｜「十四五」定調「雙循環」戰略　人民幣加速國際化

國家「十四五」規劃中央宣講團上周在港出席多場活動，向公眾介紹國家未來五年的發展方向及香港需要把握的機遇，而由中國人民銀行金融研究所所長周誠君主講的《香港提升國際金融中心地位和打造離岸人民幣樞紐》無疑是此行的亮點之一。



自2009年啟動至今，人民幣國際化經歷了快速的成長與波動，來到國家「十四五」規劃的開局之年，人民幣國際化也有了新的時代背景和現實意義。「十四五」綱要指出，應「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。

作為中國政府在2008年金融海嘯後作出的一項重要戰略決定，可以說，人民幣國際化一直有很明顯的「美國因素」。北京大學國際關係學院國際政治專業博士生熊嵐近日便在《聯合早報》撰文指，「中美從競爭到對抗的速度，決定人民幣國際化發展的速度」，「一旦美國對中國發起範圍較廣、程度較強的金融制裁，人民幣國際化必然提速。」

《香港01》電子周報與中國社科院金融研究所副所長張明、中銀香港首席經濟學家鄂志寰、香港金融發展局行政總監區景麟等重量級專家對話，探討香港如何完善「離岸人民幣樞紐」的重要角色。（香港01製圖）

「十四五」在中美全方位博弈的大環境下展開，規劃綱要中明確指出國內國際「雙循環」將是未來幾年的主調，而在這新格局下，人民幣國際化也面臨全新的發展機遇。作為「離岸人民幣樞紐」，香港也是時候重新檢視在推動人民幣國際化當中的優勢和短板。《香港01》電子周報就此與中國社會科學院金融研究所副所長張明、中國銀行（香港）首席經濟學家鄂志寰、香港金融發展局行政總監區景麟等重量級專家對話，全面梳理香港的離岸人民幣市場發展軌迹，從而深入探究香港應該如何完善「離岸人民幣樞紐」的重要角色，又該如何為「國際金融中心」賦予全新內涵。

詳情分析請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第280期周報精彩內容：

「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

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