阿富汗局勢｜後特朗普時代蜜月期完結　美歐關係將何去何從？

七國集團（G7）領袖上周二（8月24日）為阿富汗問題召開線上緊急會議，G7峰會後拜登稱「將與最親密盟友肩並肩，應付阿富汗正面臨的挑戰」。面對歐洲盟友罵聲不絕，拜登並未承認錯誤，反指事態發展證明撤軍決定正確，強調美國在阿富汗的任務不是「國家建設」，更稱從來沒有聽到盟友的質疑，歐洲政壇頓感錯愕。



如果塔利班的奪權有一個教訓，那就是政治現實並不全然由理性決定，感性扮演重要角色——武力上明顯勝過塔利班的阿富汗政府軍，正是因為軍隊對政府欠缺忠誠、美國撤軍造成軍心渙散，因此幾乎不戰而降——同一個教訓也許適用在G7甚至美國更廣的盟友圈上。

喀布爾迅速落入塔利班之手，歐洲盟友罵聲不絕於耳。（Getty Images）

這次由拜登一手造成的阿富汗亂局，戳破其上台後美歐重修舊好的美好想像。可是，除非歐洲的政治有翻天覆地的轉變，或者拜登重走特朗普式單邊主義，否則拜登的盟友外交雖面對重挫，卻尚未到無可挽回的地步。後特朗普時代的蜜月期已過，G7阿富汗峰會不和盡現，盟友外交會否宣告破產？歐洲能否謀求「戰略自主」？美歐關係將何去何從？

詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《G7阿富汗峰會不和盡現 跨大西洋蜜月期完結》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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