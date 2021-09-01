同是中國公民 身份制度卻令港人難以融入內地

為推動香港更好對接國家發展戰略，特區政府上周邀請多位中央官員來港，就國家「十四五規劃」進行宣講。其實，要港人參與到「十四五規劃」當中，其中一樣必須照顧到的，就是港人在內地的身份待遇問題。



根據今年5月公布的全國第七次人口普查結果，目前至少有37.14萬名香港居民在內地31個省份居住，以營商、就業、學習及定居。又根據特區政府統計處截至2016年的統計，當時已有8.25萬名香港居民在內地工作，當中有6.79萬名位於廣東省。可是，有人卻笑言，香港「永久」居民身份，導致內地港人「永久」融入不到內地制度當中。

在宣講「十四五規劃」時，國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉提到，國家將推進港澳居民在粵港澳大灣區生活的政策，亦希望與港澳合作推動更多便民措施，共同打造「優質生活圈」。

在「一國兩制」之下，儘管同樣都是「中國公民」，但內地的港澳居民在工作、就學和生活上仍然面對不少阻礙，也欠缺相關保障。到底是什麼造成這種局面？又需要作出怎樣的改變？……

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《灣區優質生活圈的前提——破除陸港「中國公民」身份制度差異》。內附「港人內地身份制度演進」表。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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