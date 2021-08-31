周江勇落馬｜「之江新星」杭州任職期間 屢力挺阿里巴巴發展

8月21日，中紀委國家監委消息稱，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇被查。周江勇的落馬非常突然，此前一天，即8月20日下午，他還曾公開露面參加會議。周江勇是浙江五年來第一個、中共十八大以來第三個副省級以上的「老虎」。而周江勇落馬亦令阿里巴巴受牽連，據《彭博》報道，阿里巴巴 （9988） 旗下螞蟻集團IPO重啟更可能會因此案受阻。



周江勇落馬消息一出，內地媒體立即揭露其「家族式腐敗」內幕：妻子在銀行掛個閒職，卻能一年獲利幾千萬，針對其妻的舉報可說是鋪天蓋地；弟弟與家族密友涉足多個商業領域，包括石油化工、地鐵支付、大數據等等。

2019年11月11日深夜，周江勇（前中）赴阿里巴巴總部祝賀「雙11」購物節成交額破紀錄，馬雲陪同。（微博@杭州網）

然而，周江勇與阿里巴巴的密切關係更加備受關注。周江勇落馬當天，中國網絡上廣泛流傳的消息指，周江勇和阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市存在利益關係。雖然螞蟻集團發布緊急聲明澄清，但似乎並不能打消外界的疑慮。

事實上，周江勇在杭州任職期間，多次公開力挺當地電商巨頭阿里巴巴發展，更曾授予阿里巴巴創辦人馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號，而馬雲亦在儀式致詞亦稱，沒有杭州，就沒有馬雲，也就不會有阿里巴巴……

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