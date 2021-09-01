下月舉行的選舉委員會界別分組選舉，身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超日前公布，共1,496名候選人成功「入閘」，有兩人被裁定提名無效，其中熱血公民成員鄭松泰被指不符合擁護《基本法》、效忠特區的條件，不單無份做選委，更即時喪失立法會議席，五年內不得參選。
有建制派認為鄭松泰已「改過自新」，過去一年「循規蹈矩」，理應給予入場券以示不搞「清一色」；泛民陣營對於素有牙齒印的「熱狗」，不免冷嘲熱諷，更多人在問：「連鄭松泰都入唔到閘，仲點樣說服民主派參選？」
李家超在記者會拒絕透露DQ鄭松泰的具體理據，但之後不點名指對於「嘗試假扮」符合要求的參選人，不會被他們的花言巧語及嘗試漂白的行為所迷惑，「因為騙徒往往最厲害的就是扮演不同的角色」。特首林鄭月娥今日被記者問及時亦拒絕透露鄭松泰被 DQ 的原因，只稱個案涉及國安委，並曾向鄭松泰提問及要求回應，但當中內容不會公開，亦不予上訴。
作為北京出手改制後的首場選舉，民主派內部對參選與否持不同聲音。這次DQ事件，到底鄭松泰踩到什麼「紅線」？若然參選，政治活動空間如何？更甚者，如何構成李家超所言的「假扮效忠」？曾向選舉主任「悔過」昔日行為，能否被重新接納？
詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《「連鄭松泰都被DQ」 民主派應該繼續參選嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。