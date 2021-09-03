大學改革．一｜擺脫排名遊戲　服務社會為先

英國教育刊物《泰晤士高等教育》昨（9月2日）公布最新世界大學排名，香港首次有4間大學一同躋身全球百大，包括香港大學、中文大學、科技大學及理工大學，其中港大更躍升9位，全球排第30位，表現最佳，更刷該校過去10年新高位；理大則首次打入全球百強，排第91位。自從大學教育資助委員會（UGC）於2002年起提出「參與國際最高水平的競爭」應作為各所資助院校發展的方向，香港的大學機構便展開了長達20年的排名爭追逐戰。



然而，在競逐排名背後，大學教育為此付出了怎樣的代價？香港社會競爭激烈，有「不能輸在起跑線上的迷思」，雖然政府一直高喊「求學不是求分數」，可是現實卻是背道而馳。時下香港的大學也是處於激烈競爭的狀態，爭排名爭資源爭學生，然後反過來迫使學生爭成績爭工作爭名譽，本應在高等教育中吸收知識並修養自我德行、學習做人處世的學子反成了爭名逐利的工具。

今時今日香港的大學教育到底在為誰服務？（資料圖片）

更核心的問題是，今時今日的香港大學教育到底在為誰服務？香港「土產」的學者難以在八大找到教席，不多的畢業生能找到發展機遇，一些大學生更被指摘為激進和暴力。每年接受政府過百億的資助大學，會否走向了所謂的「沒有靈魂的卓越」而不自覺？

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第280期周報精彩內容：

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擺脫排名遊戲 服務社會為先｜大學改革三之一

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