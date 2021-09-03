別再浪費資源 讓建築師主導城市的發展

香港政府在規劃土地房屋方面，從來都不重視設計與規劃。掌管香港土地發展的人士百分百是工程師背景的，例如拓展署轄下的發展大嶼架構內便缺乏建築師或建築和規劃背景的專家學者。在新加坡，工務工程為規劃服務，而不是規劃受制於工務工程，香港本末倒置。香港房屋問題其中一大困局，就是由工程師和政務官主導，缺乏人文思想，缺乏設計美學理念。



為什麼規劃和設計對解決房屋問題至關重要？這是一個簡單的邏輯問題。房屋本身就屬於建築設計範疇，而不只是工程的問題。工程師要服務建築師，完成建築師的設計，而不是建築師配合工程師去起一座違反建築邏輯的建築物。

香港政府在土地房屋方面，應重視設計與規劃。（余俊亮攝）

然而，香港經常出現這樣的情況，香港一些天橋的結構基本上超出它能承受的重量過百倍，甚至過千倍。香港工務工程經常超支，就是因為香港很多工程師並沒有用智慧去設計。原本一條柱一米闊便足夠，卻要做十米或二十米。所以才會出現元朗一座普通的行人天橋造價差不多要20億元的荒誕現象……

胡恩威會在這篇文章分析為何香港建築師在城市發展中無法佔據主導地位，亦會藉亞洲各地區的情況說明由建築師主導的好處。同時，文中亦會分析香港建築師的培養與發展出現了什麼問題與如何解決這個困局。

詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《讓建築師主導城市的發展》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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