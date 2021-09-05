鄭松泰被DQ「死因不明」　資審會透明度宜提高

選舉委員會界別分組選舉本月19日舉行，是選舉改制後首場選舉，非建制派參選者寥寥可數，僅三人報名參選或登記成為選委，當中熱血公民鄭松泰被候選人資格審查委員會DQ，連帶失去立法會議席；成功入閘的包括新思維主席狄志遠、西貢區議會主席周賢明。狄志遠日前在記者會指，今次選舉安全系數太高，未能反映多元聲音，擔心若立法會選舉出現同樣情況，將不利於本港社會發展。

選舉改制後，新設候選人資格審查委員會，負責審查及確認行政長官、立法會議員、選委會委員的資格，但由於是全新事物，加上工作訊息不予公開，參政者難以完全知悉入閘門檻與界線，有政界人士就形容鄭松泰「死因不明」。



候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超早前公布選委會選舉審查結果時，沒有解釋鄭松泰被DQ的具體理據。（資料圖片）

新一屆選委會增加至1,500個席位，當中325席屬當然委員，603人已自動當選，即近1,000議席沒有選舉成份。36個有選舉產生的界別分組中，只有13個分組有競爭，但多數只較席位多出1人，競爭性不高。狄志遠、周賢明參選競爭的社福界，是競爭最激烈的一個，23人爭12席，平均每1.9人爭1席。

進入特區政治架構 須符合「正面清單」條件

北京出手改革香港選制後，在政治安全上建立了銅牆鐵壁，由爭取提名、資格審查至「出閘」成為正式候選人，經過嚴格審核，安全系數極高。國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月表示，不論政治立場或觀點都可以依法行使權利，但強調進入管治架構者必須是愛國愛港者，「絕不容許任何一個反中亂港份子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者」，形容這是「鐵的底線」。

誠然，要進入特區政治架構，必須符合「正面清單」條件，包括擁護《中華人民共和國憲法》及《基本法》確立的憲制秩序、擁護「一國兩制」原則及《基本法》，維護香港特區的政治體制等；同時，不能容許損害特區或國家利益者進入管治架構，牴觸「負面清單」行為。

不過，候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超早前公布選委會選舉審查結果時，沒有解釋鄭松泰被DQ的具體理據，只是不點名提到不容有人「花言巧語漂白」，又說「騙徒擅長扮演不同角色」，結果外界只能透過鄭松泰昔日行為，推測他被DQ的真正原因，例如曾因倒插國旗罪成、曾提出「建國」主張、目前仍涉及2019年「七一」佔領立法會案等，連鄭松泰亦以「尊重保密」為由，不願透露官方理據。

候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超公布選委會選舉資格審查結果。（張浩維攝）

資審會要嚴格把好資格審查關，當然是職責所在，但資審會是「一國兩制2.0」的新事物，具體上如何操作，不論官方、參選人都是第一次接觸，更加有需要向公眾講清講楚，劃出界線，就審查準則多作說明，以免令有意參選者望而卻步。狄志遠指，今次選舉入閘門檻較模糊，或會令部份處於界線邊緣人士卻步，建議當局應清楚交代遊戲規則，例如資審會應透過事例作解釋。

DQ決定無法被法律挑戰

根據規定，資審會可向由特首林鄭月娥擔任主席的國家安全委員會（國安委）尋求意見，由國安委提供審查意見書，鄭松泰今次被DQ，正是國安委作出決定，亦意味DQ決定無法被法律挑戰。

12月立法會換屆選舉將至，民主黨至今仍就參選問題舉棋不定，今次鄭松泰被DQ，有黨中人反而感到「奇怪」和「混亂」，認為掌握不到「紅線」所在，沒有基準評估自己能否過關。其實，民主黨不應把鄭松泰一事與參選畫上等號，只要真心誠意擁護《基本法》及效忠特區，參選空間仍在，若當局闡明如何符合條件，合資格的人士便能放心參選。