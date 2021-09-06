周報獨家精選｜整頓資本、娛樂、教育 中共火力全開所為何事？

上周三（9月1日），在中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班的開班式講話中，中共總書記習近平提醒年輕幹部「世界百年未有之大變局加速演進」，他認為中共的年輕官員們正「處在前所未有的變革時代，幹着前無古人的偉大事業」。

確實，從2020年11月從螞蟻集團上市被監管層緊急叫停，以及近期的教育「雙減」政策乃至最近的「飯圈」整治、處罰藝人偷逃稅等，中南海接連拋出多個行業的整頓政策，出手迅速且手段雷霆。中國無疑正處於社會轉變周期，這場轉變背後，中共的頻繁出手整頓，目的與指向究竟是什麼？



8月26日，中共中央宣傳部發布了《中國共產黨的歷史使命與行動價值》，用四萬多字向海內外全面介紹中國共產黨的百年奮鬥歷程，詳細闡釋中國共產黨的治國理念和歷史使命。關注中國政治的人士可能注意到，今年是中共建黨一百周年並進入「第二個百年」的開局之年，同時也是完成全面建成小康社會目標並開始擂響「共同富裕」戰鼓的一年，明年就是中共二十大會議，在當前這個敏感時刻，中共發表這份文件有何用意？詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報的系列報道文章：

關乎「美好生活」的全方位整改風暴並不簡單

封殺資本還是矯枉過正？—— 整改下的輿論變化

追求「共富」的基礎與應有防範

中共二十大前 為何高調宣講社會主義和共同富裕

第281期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

放寬非本地醫生執業 長遠改善人手問題

政府於今年5月向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》（下簡稱修訂草案），至上周二（8月31日），政府再向立法會提交了三項修訂建議，進一步放寬可以申請「特別註冊」來港執業的資格，以吸引更多非本地培訓的專科醫生來港執業，紓緩香港醫生不足的問題。香港醫生人口比例嚴重低於其他先進地區，引入非本地醫生的目的是解決社會問題，然而卻一直為醫生團體所反對而未能推行。這次修訂草案估計能順利通過，並對東南亞，甚至包括英國在內的歐洲醫生也具有一定的吸引力。

香港醫生明顯不足，不過包括醫學會、醫委會等本地醫生團體為何一直堅稱香港並沒有醫生不足的問題？他們一直認為只要政府改善公營醫院待遇，便可解決公營醫院人手不足問題。然而，這跟放寬非本地醫生來港執業根本互不衝突，可以一併推進……

請按此閱讀全文。

一篇「戰鬥檄文」引發的政治風向爭議

「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革……這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，以資本為中心向以人民為中心的變革。因此，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄。」——一篇網絡自媒體充滿民粹主義色彩的文章，近日從民間輿論進入官方議事廳。

這篇文章指出，中國官方近期在各個領域的一系列整治動作，是一場「深刻的變革」，阻擋這場變革的「將被拋棄」。多家官方媒體在8月29日集中轉發此文，引起諸多關注和討論，甚至引發外界對於文革捲土重來的擔憂……此外，此文作者李光滿亦曾經針對8月初上海專家張文宏「與病毒共存論」發文，題為《「與病毒和諧共處」論是投降主義，必須堅決反對！》，給張文宏扣上「投降主義」的帽子。

請按此閱讀全文。

相關閱讀：輿論圍剿防疫專家 惡意攻擊只淪笑料

敬請留意2021年9月6日出版的第281期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。